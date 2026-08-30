Novak Đoković: "Nije mi bilo lako da ih pustim u kuću, ali morao sam"

Novak Đoković je na konferenciji za medije pred početak US Opena pričao na nekoliko tema, a osim o tenisu govorio je i o tome koliko mu je bilo teško da pusti u kuću praktično nepoznate ljude zbog snimanja dokumentarca o sebi.

Izvor: Youtube/ US Open Tennis Championships

Novak Đoković je održao prvu pres konferenciju na US Openu i pričao je sa novinarima na nekoliko tema. Prva je bila to što će odigrati US Open dvadeset godina nakon što je na njemu debitovao. Vrlo malo je onih koji su tu bili 2006. godine.

"Veoma sam ponosan na to. Jedan od ciljeva kada sam bio mlađi mi je bio da potrajem što duže. Da što duže igram, da imam što više pokušaja na grend slemovima i da ostanem zdrav dovoljno dugo da mogu da igram što duže. Sjajno je znati da igram grend slemove 20 godina zaredom. Video nas da nas je trojica-četvorica igrala 2006. Mislim da su to Vavrinka, Monfis i Čilić. To je lijepo, zapravo mislim da sam igrao na prvom US Openu pet setova protiv Monfisa i evo nas 20 godina kasnije i dalje igramo i predstavljamo", rekao je Novak Đoković na startu.

"Nije mi bilo lako da ih pustim u kuću"

Mnogo se priča o njegovom dokumentarcu "Vuk zimi", a sada je otkrio da mu je bilo jako teško da ga snimi i završi. Ne samo zbog produkcije, priče, saradnje sa mnogima, već i zato što je morao da radi neke stvari koje do sada nije nikada.

"Ponosan sam što sam svijetu predstavio svoju priču, prvi put u ovom formatu. Trebale su godine da finiširamo ovaj projekat. Nije bio nezavisan projekat, zahvalan sam na podršci partnerima. Takođe je bilo sjajno što je Džejson koji je režirao dokumtarac od Majklu Džordanu ispričao moju priču kroz svoj objektiv. Mislim da je ovo samo početak.

Želio bih da idem dublje o mnogo tema. Nadam se da ima mnogo interesovanja da se istraži moja karijera. Koliko vidim ima i otvoren sam da to uradim, mada možda u nekom drugom foirmatu, kao u seriji. Mnogo toga sam htio da podijelim sa publikom, ali je teško bilo da se to spakuje u 90 minuta. ipak mnogo stvari je izostavljene u dokumentarcu. Ipak to što sam bio u centru ove priče teško mi je da budem objektivan tako da ću ostaviti utiske drugima. Za sada sam uglavnom slušao pozitivne komentare što je bilo lijepo. Ali bilo je to drugačije iskustvo za mene.

Nisam navikao da imam kamere kod kuće, oko moje porodice. To da je neko dio tog okruženja podoričnog i da ti postavlja pitanja. Bilo mi je teško da se otvorim, ali sam naučio da je to najbolji način da se ispriča priča. To poštujem i cijenim. Kada ja gledam dokumentarce volim da vidim tu sirovu priču, autentičnu", rekao je on.

O povredama i savjetima

Pitali su ga i da li je spreman da podijeli svoja iskustva o dugoj karijeri i prevenciji povreda sa drugim sportistima. To on radi tokom cijele karijere, a sada je otkrio da sprema i knjigu.

"To radim godinama, pričam sa sportistima direktno. Komuniciram sa sportistima iz drugih sportova, neću vam sada otkriti imena, ali to radim godinama. Apsolutno. Da li ja dijelim savjete ili ih tražim od drugih sportista jer smatram da uvijek možete da naučite nešto novo, pogotovo od sličnih ljudi sa sličnim iskustvima. Kada je u pitanju nešto malo više strukturisano poput knjige, radimo na tome i izaći će u bliskoj budućnosti", rekao je on.

A pitali su ga i o malo mečeva koje je igrao pre ovog US Opena. U Sinsinatiju je ispao odmah i nije mu se to svidjelo. Ipak...

"Ne volim naravno da gubim, ali dobio sam vrermena da se spremim za US Open na najedakvatniji način. Imao sam dvije sedmice da treniram i da spremim telo i um u pravo stanje da se spremim za ono što dolazu. Vidjećemo, ja se osjećam da sam spreman najbolje što mogu. Drugačije je igrati pet setova i trenirati. Vidjećemo kako će iti, pogotovo su mi teški mečevi na startu. Nadam se da ću preskočiti prvu prepreku".