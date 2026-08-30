"Spremio sam i tijelo i um": Ove riječi Novaka Đokovića čekao je cijeli svijet

Novak Đoković je rano ispadanje sa prethodnog turnira iskoristio da se pripremi za pohod na US open.

Izvor: Yuki Iwamura/AP

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima velike ambicije na US openu, iako ove sezone nema osvojen trofej. Znajući koliko su mu u ovoj fazi karijere važni grend slemovi, upravo bi takmičenje u Njujorku moglo da bude posljednja prilika da prisvoji još jedan pehar - jer je pravo pitanje da li će nakon posljednjeg od četiri velika turnira igrati bilo šta do kraja sezone.

Ipak, Novak Đoković je veoma dobro raspoložen stigao u Njujork i ne čini se da ga pritišće teret koji mnogi ne bi mogli da izdrže na svojim leđima. Dok svijet razmišlja o njegovom 25. grend slem trofeju i to samo nekoliko dana nakon što je ispao nakon prvog meča koji je odigrao po ekstremnim uslovima u Sinsinatiju, Novak pozitivno razmišlja o izazovima koji slijede.

"Iskreno, ne volim da rano ispadam nigdje, ali mi je to dalo dovoljno vremena da se na najbolji mogući način pripremim za US open. Imao sam dvije sedmice da zaista treniram i dovedem tijelo i um u pravo stanje za ono što me čeka", rekao je Novak Đoković.

Zbog toga što je nakon Vimbldona odigrao samo jedan takmičarski meč u singlu i na njemu upisao poraz, mnogi dovode u pitanje formu Novaka Đokovića. Istina je da trenutno nije na vrhuncu moći i da u ovim godinama ne može da bude favorit kao što je bio ranije, ali... On je najveći ikada i ima "luksuz" da podiže formu tokom turnira, što je i uradio nekoliko puta u bliskoj prošlosti.

"Vidjećemo kako će sve izgledati. Ako me pitate da li sam spreman, osjećam da jesam, koliko god mogu da budem spreman. Ali jedno je trening, a drugo izaći na stadion ‘Artur Eš’ i igrati na tri dobijena seta. Na treninzima obično ne igrate mečeve na tri dobijena seta", dodao je Đoković i nastavio: "Vidjećemo. Vidjećemo kako će ići. Prvi mečevi su za mene, naročito posljednjih nekoliko godina, uvijek prilično zahtjevni. Nadam se da mogu da preskočim tu prvu prepreku, a onda da gradim formu iz meča u meč".

Novak Đoković turnir u Njujorku počinje u noći između nedjelje i ponedjeljka, od 01:00 po srpskom vremenu. Njegov prvi protivnik biće Marijano Navone (25), argentinski teniser koji trenutno zauzima 48. mjesto na ATP listi. Đoković će biti favorit na tom susretu, a biće zanimljivo vidjeti protiv koga će igrati u drugom kolu, ako prođe dalje. Tamo bi mogao da odmjeri snage sa starim znancima - Mateom Beretinijem iz Italije ili Stenom Vavrinkom iz Švajcarske. Legendarni teniser i višestruki grend slem šampion igra posljednji veliki turnir u karijeri.