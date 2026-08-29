Na stranu rekordi i titule: Ovo je najimpresivniji podatak iz karijere Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković nastavlja da pomjera granice u "bijelom sportu" i neće se skoro zaustaviti.

Izvor: JUSTIN LANE/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković po 20. put igraće u glavnom žrijebu US Opena, a prvi rival mu je Argentinac Marijano Navone sa kojim se nije sastajao u dosadašnjoj karijeri. Posebno je impresivna činjenica da je srpski as od samog dolaska na ATP tur propustio samo tri velika turnira, i to dva protiv svoje volje.

Đokoviću je onemogućeno da igra u Australiji 2022. godine kada je deportovan zbog toga što nije vakcinisan, a iz istog razloga je propustio i US Open iste godine.

Jedini put kada je imao jak razlog za odustajanje od grend slem turnira, bilo je 2017. godine kada je otkazao učešće na US Openu zbog teške povrede lakta koja ga je mučila mjesecima.

Nastupi na grend slemovima

Đoković je apsolutni rekorder u muškom tenisu sa 24 grend slem titule, koliko u ženskoj konkrenciji ima Margaret Kort, pa bi mu osvajanje 25. titule donijelo najveće dostignuće u istoriji bijelog sporta.

Pored toga, odigrao je 38 finala i njegov skor je 24-14. Rekorder je sa 83 nastupa na velikim turnirima, a na US Openu će pokušati da osvoji petu titulu poslije 2011, 2015, 2018. i 2023. godine.

U Njujorku je odigrao čak 10 finala i ima nešto slabiji učinak nego na ostalim slemovima, ali drugi je na vječnoj listi po broju mečeva, tačno 110.

Đoković juri istoriju na US Openu

Ako Đoković ove godine osvoji US Open, postaće najstariji teniser koji je podigao taj trofej. Rekord trenutno drži Vilijam Larned, koji je osvojio titulu 1911. godine sa 38 godina i 11 mjeseci.

Takođe, vlasnik 24 grend slem titule trenutno ima odigranih 110 mečeva na US Openu, što ga svrstava na drugo mjesto vječne liste.

Samo je Džimi Konors ispred njega, ali bi taj rekord mogao biti oboren na ovogodišnjem turniru. Đoković trenutno ima 110 odigranih mečeva, pa bi mu bilo potrebno da odigra šest mečeva na turniru 2026. godine kako bi postao apsolutni rekorder. To znači da bi Đoković morao da stigne do polufinala zu Njujorku kako bi bio vlasnik još jednog istorijskog dostignuća.

To nije sve. Đoković ima šansu da postane igrač sa najviše pobjeda na US Openu, trenutno ima 95, a Džimi Konors takođe prednjači po ovom rezultatu sa 98. Naravno, onaj najveći za besmrtnost ostaje osvajanje 25. grend slem titule...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!