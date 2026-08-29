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"Novače, gdje bi ostao da živiš?": Jedna zemlja je Đokoviću baš bliska srcu, spreman je da tamo ostane zauvijek

"Novače, gdje bi ostao da živiš?": Jedna zemlja je Đokoviću baš bliska srcu, spreman je da tamo ostane zauvijek

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković voli Srbiju, Hrvatsku, Grčku i cijeli Balkan. Ipak, izgleda da mu je posebno bliska srcu Crna Gora.

Novak Đoković najviše voli Crnu Goru Izvor: X/@pavyg

Novak Đoković je prvo dobio rivala u prvom kolu US opena, a zatim je saznao da će se naći na terenu u nedjelju, 30. avgusta, na startu US opena. A dok se sprema i čeka da zaigra, on je odgovarao na neka pitanja i otkrio koliko voli ne samo Srbiju već i Crnu Goru, Grčku, Hrvatsku i - Južnu Ameriku.

Kada su Novaka pitali gdje mu je najbolja hrana rekao je da je to u Grčkoj, dok je sljedeće pitanje bilo gdje je najbolja kafa. Mnoge je iznenadio odgovorom: "Ne pijem je."

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 Kada su ga pitali gdje mu je najbolji noćni život, kao iz topa je rekao da je to u Srbiji, a za zemlje sa najboljom muzikom je izabrao Srbiju i Crnu Goru. Najbolje navijače kaže da može da vidi u Južnoj Americi, a najljepše su mu plaže u Hrvatskoj.

Ovih dana je posvećeniji kao otac nego kao teniser, a kazao je da je za odgajanje djece najbolji Balkan, dok najviše voli da trenira "tamo gdje je sunčano, gdje god to bilo".

Novaku je posebno draga Crna Gora

Znamo da već godinama Novak svoje odmore provodi kako na Tari, Pivi i u crnogorskim planinama, tako i na crnogorskom primorju pa tako nije ni čudo da je rekao da mu je mjesto na kome se najbolje opusti Crna Gora. Takođe je rekao da su mu u Crnoj Gori omiljeni zalasci sunca, a na pitanje gdje se najviše osjeća kao svoj na svome rekao je takođe - u Crnoj Gori.

Na kraju su ga pitali u kojoj bi zemlji živio da mora da izabere da do kraja života ostane samo tu i rekao je bez mnogo razmišljanja da je i to Crna Gora. Poslušajte ga:

Tagovi

Novak Đoković Crna Gora

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