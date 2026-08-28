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"Ovo je prilika da pokažeš ko si": Arina Sabalenka traži inspiraciju u Đokoviću

"Ovo je prilika da pokažeš ko si": Arina Sabalenka traži inspiraciju u Đokoviću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka ima mentalnih problema i pod velikim je pritiskom na US openu.

Arina Sabalenka traži inspiraciju u Novaku Đokoviću Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka prolazi kroz mentalnu i rezultatsku krizu i pod velikim je pritiskom na US openu. Ako ne ostvari dobar plasman, mogla bi da izgubi prvo mjesto na WTA listi. Trofej nije osvojila još od marta kada je slavila u Majamiju i Indijan Velsu, da bi potom odigrala jako loše na Rolan Garosu i Vimbldonu.

Njen trener Anton Dubrov je otvoreno govorio o problemima sa kojima se suočava i istakao da Arina pokušava da pronađe inspiraciju u igračima poput Novaka Đokovića, Serene Vilijams i Kobija Brajanta.

"Mislim da smo se pomalo i razmazili kada je riječ o očekivanjima. Dođeš na turnir i kažeš sebi: ’Dobro, ostaćemo ovdje, vjerovatno do samog kraja’, a onda - ne baš iznenada, ali ipak shvatiš: ’Moramo da idemo, moramo da treniramo.’ Tada se nađeš u stanju koje nije depresija, ali se osjećaš pomalo izgubljeno, neprijatan je to osjećaj. Ipak, uvijek imamo isti pristup: prije svega, tražimo rješenje, i to ono najbolje moguće", rekao je Dubrov i nastavio:

"Uzmimo za primjer ovu situaciju - kako se s njom nose Novak Đoković ili Serena Vilijams, ili čak Kobi Brajant i način na koji je on pristupao svojoj karijeri. U karijeri nema uspjeha bez prekida. Biće i padova, ali upravo tada možeš najviše da napreduješ."

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Sabalenkino prvo mjesto je ugroženo, pošto Elena Ribakina ima samo 400 poena manje i velika je prijetnja na US openu, gdje Bjeloruskinja brani titulu. Da li su napravili neke promjene poslije nekoliko neuspjeha?

"Iskreno govoreći, ne bih rekao da smo napravili mnogo izmjena. U nedjelji pred grend slem turnir obično svakog dana odigramo bar jedan set sa drugim igračem, a zatim provodimo 60 do 90 minuta, ponekad i dva sata, na terenu sa sparing partnerima. Trudimo se da održimo obim i intenzitet treninga, možda čak i na nešto višem nivou, posebno u nedjelji pred grend slem. Ipak, istovremeno mi se veoma dopada kako ona trenutno trenira i šta radi na terenu. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da ona bude srećna i da uživa u tom procesu. Ponekad je zapravo riječ o tome da se uzme slobodan dan i provede manje vremena na terenu, ili malo promijenimo način zagrijavanja kako bi sve bilo zabavnije i prijatnije."

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Čini se da je problem mentalne snage trenutno najveći i ovo će biti prilika da pokaže svima ko je zapravo.

"US open je velika pozornica. Pošto ove godine nije osvojila nijedan grend slem, svakako je imala velika očekivanja od sebe. Ali sada moramo da radimo iz dana u dan i da gradimo igru meč po meč – ne možemo očekivati savršenstvo, a to je zapravo odlično – možemo to iskoristiti kao motivaciju za napredak. Sada svima može da pokaže ko je zapravo."

Ona nikada nije krila da je poslije poraza u finalima grend slemova tražila savjete od Novaka, a možda joj je iskustvo igranja dubla sa njim pomoglo da uhvati zalet za singl konkurenciju.

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Tagovi

Arina Sabalenka Novak Đoković Tenis US open

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