Đoković i Sabalenka odmah ispali sa US Opena: Izgubili dobijen meč u Njujorku!

Novak Đoković i Arina Sabalenka ispali su u miks dublu na US openu

Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale US opena u miks dublu, nakon što su od njih bili bolji Čehinja Katarina Sinijakova i Britanac Henri Paten 1:4, 4:1, 4:2 (10:2). U mečevima koji se igraju u izmijenjenom sistemu - u dva seta do četiri (umjesto do šest) - bilo je brzo, ali i lako gledati i navijati za srpsko-bjeloruski tandem. Ipak, on nije uspio da održi tempo iz prvog seta.

Pobjednik je odlučen u taj-brejku. Novak i Sabalenka baš nikakve šanse nisu imali u toj borbi, uspjeli su da osvoje svega dva poena, dok je rival nizao dobre poteze. Prije svega servisom su uspjeli da nametnu bolju igru, a onda je Sinijakova dobrom igrom uspjela i da osigura pobjedu i prolaz u dalju fazu takmičenja.

Prvi set trajao je svega 17 minuta, a brejk za vođstvo od 3:1 omogućio je srpsko-bjeloruskom tandemu da lagodnije nastavi prvi set. Tako je i bilo, pošto u narednom gemu rivalima nisu dozvolili nijedan poen i na taj način pokazali da imaju ozbiljne namjere na ovom takmičenju. Međutim, kratkog daha bila je njihova zanesenost.

Uspjeli su Novak i Arina da naprave brejk i u drugom setu, rani, ali uz dosta muke. Međutim, na drugoj strani češko-britanski tandem nije sedeo skrštenih ruku. Uzvratili su istom mjerom, pa je do rezultata 2:2 u drugom setu već prošlo 18 minuta borbe, što jasno pokazuje da smo gledali nešto neizvjesniju borbu. Drugi set je trajao 25 minuta, a u njemu je češko-britanski tandem uspio da preokrene i izjednači u setovima, pa smo gledali odlučujući taj-brejk.