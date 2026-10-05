Stefanosu Cicipasu nisu jasni japanski običaji: "Kihnuo sam i ljudi su se izvinjavali"

Stefanos Cicipas je na društvenim mrežama podijelio šta mu se desilo u Japanu i da ne shvata zašto su mu se ljudi izvinjavali.

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Stefanos Cicipas je raskrstio sa svojim ocem kao trenerom i od tada je krenuo da igra bolje. I dalje ima dosta oscilacija u igri, ali je napredak primjetan. Zbog toga što je pao na rang listi u glavni žrijeb u Tokiju je došao kroz kvalifikacije. Dobio je dva meča, pa je u drugom kolu izgubio od Valentina Vašeroa (6:4, 6:4).

Poslije ispadanja sa turnira u Tokiju se uputio u Šangaj gdje je saznao i da će igrati protiv kvalifikanta u prvom kolu i da ga u drugom čeka Lućano Darderi. Prije svega toga mu se dogodila jedna situacija koju nije razumio, pa je odlučio da podijeli to sa fanovima na Tviteru.

"U Tokiju sam kihnuo i troje ljudi mi se izvinjavalo. I dalje pokušavam da shvatim šta se desilo", napisao je Cicipas na društvenim mrežama.

Javili su mu se i navijači iz Japana i objasnili mu običaje i da tamo važi vjerovanje da kada neko kihne, da to znači da ga drugi ogovaraju. "Možda su te oni ogovarali, pa su ti se zato izvinjavali", napisao mu je jedan fan kroz šalu.

In Tokyo, I sneezed and three people apologised. Still trying to figure out what happened. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos)October 4, 2026

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(MONDO)