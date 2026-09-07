"Žao mi je što taj udarac umire": Cicipas prekinuo tradiciju dugu 150 godina, pa se javno žalio

Stefanos Cicipas ispao je sa US opena i tako prekinuo tradiciju koja je trajala 150 godina, poslije meča se žalio zbog svega toga.

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Stefanos Cicipas je počeo da igra mnogo bolje od kada je otpustio svog oca Apostolosa i počeo da radi sa Patrikom Muratogluom. Pokazao je to na US openu gdje je uspio da stigne do osmine finala. Tu ga je zaustavio Ben Šelton (6:2, 6:3, 6:4).

Poraz grčkog tenisera ujedno je značio i prekid tradicije duge 150 godina. Od Vimbldona 1877. godine je bar jedan igrač sa jednoručnim bekhendom igrao u polufinalu nekog grend slema. Na prva tri to nije pošlo za rukom nikome, pa je poslije ispadanja Lorenca Musetija i Denisa Šapovalova ostao Cicipas kao posljednja nada. Međutim, Amerikanac nije imao milosti i prošao je u četvrtfinale.

"Šelton je fantastično servirao, nisam mogao da mu 'pročitam' servis i to je bila jedna od najvećih razlika u ovom meču. Bilo mi je teško, zaslužio je pobjedu. Ono što primjećujem takođe jeste da jednoručni bekhend polako umire. Nekih 97 ili 98 odsto igrača je prije 50 ili 60 godina koristio taj udarac, a danas ga koristi samo dva-tri odsto. Žao mi je što gubimo taj udarac i što polako umire. Nije kraj svijeta ako niko ne bude igrao bekhend tako, život ide dalje. Tenis je nekada imao toliko mnogo varijacija, dok danas svi manje-više igraju isto. Nema tog karaktera kao nekada, igrali su nekada servis/volej igru, neki su bili dobri u kontri, neki u defanzivi. Danas svi igraju isti stil, slična je priča i za jednoručni bekhend", rekao je Cicipas na konferenciji za medije.