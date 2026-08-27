Kraj crnog niza dugog 23 godine? Džon Mekinro najavio senzaciju na US Openu i otpisao Đokovića

Džon Mekinro se nada da će ove sezone trofej u Njujorku podići Amerikanac.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Adam Davy / PA Images / Profimedia

Nekadašnji grend slem šampion Džon Mekinro smatra da bi američki teniseri mogli da profitiraju i prekinu post dug 23 godine na US Openu. Janik Siner ne igra, Karlos Alkaraz nije igrao više od četiri mjeseca, dok je Novak Đoković na šokantan način eliminisan na startu Mastersa u Sinsinatiju, tako da bismo vrlo lako mogli da dobijemo novog šampiona u Njujorku.

Mekinro smatra da američki teniseri nikada nisu imali ovako dobru priliku za podvig pred domaćom publikom, ali biće tu prostora i za druge senzacije. Pre njegovim riječima, najviše toga će zavisiti od Karlosa Alkaraza... Izgleda da nekada prvi teniser svijeta ne vidi scenario po kome Novak Đoković diže 25. grend slem titulu.

"Ako Alkaraz ne ode do kraja, mislim da su vrata šire otvorena za američke tenisere. Tipovao bih na Bena Šeltona. Ali tu su i neki drugi momci, poput Frensisa Tijafoa", kaže Mekinro i dodaje:

"Bilo bi lijepo prekinuti taj niz od 23 godine bez pobjede Amerikanca na grend slem turniru (posljednji je bio Endi Rodik na Ju-Es openu 2003. godine). Šta se dešava? Ne mogu da vjerujem!".

Šelton je trenutno najbolje rangirani Amerikanac na devetom mestu, Fric je odmah iza njega, dok se Tijafo nalazi na 12. poziciji. Lerner Tijen i Brendon Nakašima su među prvih 20, a u trci za Torino - Šelton je šesti, Tijafo osmi, a Fric deseti. I Šelton i Tijafo su se u prošlosti plasirali u polufinale US Opena, dok je Fric 2024. godine izgubio u finalu od Sinera.

Mekinro je ranije davao velike šanse Đokoviću nakon povlačenja Janika Sinera, ali očigledno je da se predomislio i vkeruje da će jedan od njegovih sunarodnika podići pehar.

"Ovo je najbolja šansa koju će ikada imati ponovo. Sinera nema, Alkaraz je nepoznanica, a možda ne budu ni u istom dijelu žrijeba", rekao je Mekinro za "Nova.rs" nedavno i osvrnuo se na njegov nastup u Sinsinatiju:

"Sada, u Sinsinatiju, izgledalo je kao da se muči, ali ono što ga zanima su grend slem turniri. Znate da mu je stalo do osvajanja još jednog slema. I mora da misli da je ovo najbolja šansa koju je ikada imao, znate, ne postaje mlađi. Pitanje je - može li to da iskoristi? Da li tijelo može da izdrži? To je ono što ne znamo. Veliki je izazov tražiti od nekog ko ima 39 godina da izdrži sedam mečeva na tri dobijena seta, čak i za njega. Ali osjećaj je da ako iko to može da uradi, to bi bio on".

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