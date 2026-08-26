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"Dosta, prekidaj": Novak otišao s trening meča dok je gubio 3:0 i zabrinuo navijače

"Dosta, prekidaj": Novak otišao s trening meča dok je gubio 3:0 i zabrinuo navijače

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković prekinuo je trening na US openu dok je gubio 3:0, što je zabrinulo navijače. Evo šta se zaista dogodilo i zašto nema prostora za paniku.

Novak Đoković prekinuto trening na US openu Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković zabrinuo je svoje navijače pošto je prekinuo trening na US openu poslije samo tri odigrana gema. Preciznije, Đoković je gubio 3:0 od Zizua Bergsa, tenisera iz Belgije s kojim je sparingovao, poslije čega je prišao mreži i kazao da se trening tu prekida.

Trening je inače trajao oko 40 minuta prije nego što je Đoković napustio teren, zajedno sa svojim timom, što je malo uplašilo sve njegove navijače koji se plaše da to znači da postoje određeni problemi pred početak US opena.


Ipak, stižu i vijesti da je to sve bio dio plana. Đoković je želio kraći trening čisto da "zagrije tijelo" pošto je prije toga igrao miks-dubl u tandemu sa Arinom Sabalenkom, što je takođe na neki način bila priprema za njega pred US open. Oni koji su pratili uživo kako trenira, potvrdili su da je Đoković djelovao dobro - i da se nije povrijedio.

To su svakako olakšavajuće vijesti poslije svega što je prolazio u posljednje dvije-tri godine, kada su ga sitne povrede izbacivale iz koloseka.

Sabalenka i Đoković lagano poraženi

Inače, Sabalenka i Đoković su na terenu izdržali manje od sat vremena protiv uigranog tandema Sinjakova-Paten. Dobili su prvi set 4:1, pa drugi izgubili 4:2, a onda u odlučujućem super taj-brejku izgubili 10:2. Ako ništa, Đoković i Sabalenka su se zabavili, a kako se čini i srpskom teniseru to je bio jedan trening. Svakako nije došao na US open da osvoji miks-dubl, nego da pokuša da u singlu dođe do još jednog "mejdžora".

Žrijeb singla na US openu zakazan je za 27. avgust, a Đoković je četvrti nosilac - iza Zvereva, Alkaraza i Feliksa Ože-Alijasima.

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Tagovi

Novak Đoković US open Tenis

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