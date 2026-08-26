Mekinro je nekada kritikovao Đokovića, ali sada ga podržava i možda mu i podilazi na neprijatan način.

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Slavni američki teniser Džon Mekinro ima čudan odnos prema Novaku Đokoviću. Tako ga je branio kada su ga svi napadali, prije svega na početku karijere, kao i u trenutku kada mnogi nisu vjerovali da će preskočiti Federera i Nadala. Kada se to potvrdilo i kada je Đoković došao na sami vrh - Mekinro je postao taj koji ga najčešće kritikuje i napada, i to po pravilu za stvari koje nemaju nikakvog osnova.

Između ostalog, Mekinro je optuživao Đokovića da je lažirao povrede, prije svega "onu" na Australijan openu kada je čak pokazao i snimak magnetne rezonance, ali su se izgleda u međuvremenu pomirili. Mekinro je bio na promociji filma "Novak Đoković: Zimski vuk" i sada je opet stao uz srpskog tenisera.

Vidi opis "Ne treba mu moj savjet": Mekinro napadao Đokovića, a sad mu podilazi kao niko Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Amazon Prime Video Br. slika: 7 7 / 7

"Njemu nije potreban moj savjet. Znate, sasvim mu dobro ide i samom. Zašto bi mu uopšte trebao bilo čiji savjet?", rekao je Mekinro za "Nova.rs".

"Činjenica da je uradio sve što je uradio govori da on poznaje svoje tijelo i šta je sposoban da uradi više nego iko drugi. Sve je sada prepušteno njegovoj volji da se i dalje takmiči na ovom nivou, čak i sa svim što je uradio u 39. godini, da izlaže sebe tome. Mislim da je samo doći u to mentalno stanje i staviti svoje tijelo kroz ove napore zadivljujuće... Postaje sve teže i teže i veći je izazov pružati nivo na koji je navikao, a to ne može da se dešava tako često zbog njegovih godina i potrošnje tijela. Zadivljujuće je što je i dalje u poziciji gdje kažem da bi potencijalno mogao da osvoji grend slem titulu. Tako da nema savjeta koji bih mu dao jer on zna bolje od mene", naglasio je Mekinro.

Može li Novak do titule na US openu?

Izvor: YouTube/Eurosport Tennis

Novak Đoković je do sada osvojio 24 grend slema u karijeri, od čega tri na US openu. Upravo je 2023. godine podigao i svoj posljednji u nizu "mejdžor", baš u Njujorku. Može li do 25. trofeja?

"Pratite tenis, znate da mu je stalo do osvajanja još jednog slema. Dolazi pokušavajući da uradi sve što može...", rekao je Mekinro i dodao: "Ovo je najbolja šansa koju će ikada imati ponovo. Sinera nema, Alkaraz je nepoznanica, a možda ne budu ni u istom dijela žrijeba."

Malo zabrinjava loša forma pokazana u Sinsinatiju: "Sada, u Sinsinatiju, izgledalo je kao da se muči, ali ono što ga zanima su grend slem turniri. Znate da mu je stalo do osvajanja još jednog slema. I mora da misli da je ovo najbolja šansa koju je ikada imao, znate, ne postaje mlađi. Pitanje je - može li to da iskoristi? Da li tijelo može da izdrži? To je ono što ne znamo. Veliki je izazov tražiti od nekog ko ima 39 godina da izdrži sedam mečeva na tri dobijena seta, čak i za njega. Ali osjećaj je da ako iko to može da uradi, to bi bio on."

Najveća mentalna snaga ikada

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Šta je Novakova najveća prednost? Kako kaže Džon Mekinro, to je njegova mentalna snaga koja ga izdvaja u odnosu na sve druge rivale koji su ikada s njim dijelili teren.

"To što gura sebe mentalno i fizički ovoliko dugo koliko je radio je zaista impresivno. To prosto pokazuje volju, želju i spremnost da sebe stavi na crtu. On nema potrebu da bilo šta više dokazuje. Već je oborio skoro svaki rekord... On i Serena Vilijams - Serena bi odigrala, pa ne bi igrala četiri mjeseca i onda otišla i osvojila Australijan open. To je jedan u milion, jedan u 10 miliona osoba koje to mogu da urade. Serena i Novak", rekao je Amerikanac.

Šta Mekinro kaže o dokumentarcu?

Vidi opis "Ne treba mu moj savjet": Mekinro napadao Đokovića, a sad mu podilazi kao niko Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Andy Kropa/Invision/AP Br. slika: 10 10 / 10

Mekinro je bio na premijeri dokumentarnog filma "Novak Đoković: Zimski vuk" (Novak Djokovic: The Wolf in Winter), ali se inače ne pojavljuje u njemu, čak ni u formi izjave. Ipak, film mu se dopada zbog načina na koji priča priču o Noletu.

"Ovi dokumentarci su mi se svidjeli, znate, iz različitih razloga. Vidjeli ste Rafine borbe i probleme... Da vidite tu volju i želju i spremnost da, kako je Rafa to rekao, pati na neki način, bilo je prosto nevjerovatno da stavlja sebe kroz to. A Novak Đoković je drugačiji, samo to odakle je došao i šta je uspio da izvuče iz vremena kada je bio sasvim malo dijete, pa je morao da ode u inostranstvo kao mlad da bi uspio. Bilo je izuzetno uživanje gledati ih obojicu. Kada bih izdvojio omiljeni dokumentarac, to bi bio 'Posljednji ples"' o Majklu Džordanu. Da je Rafa osvojio Rolan Garos, serija o njemu bi imala taj kvalitet."