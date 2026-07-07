Džon Mekinro pričao da Novak blefira, sad ga opet buši na Vimbldonu

Legendarni teniser Džon Mekinro iznio je zajedljive komentare o Novaku Đokoviću tokom Vimbldona. Prvo je pričao da blefira povrede, a sada traži nove mane u igri najvećeg svih vremena.

Izvor: YouTube/Wimbledon/ESPN/Screenshot

Legendarni američki teniser Džon Mekinro u posljednjih nekoliko godina drastično je promijenio stav prema Novaku Đokoviću. Bio je jedno vrijeme na njegovoj strani, branio ga kada su ga napadali sa svih strana, a onda je preko noći počeo da ga kritikuje i kada treba i kada ne treba. Tako je već postalo degutantno koliko Mekinro insistira da Đoković "blefira povrede", što je ponovio i tokom ovog Vimbldona, da bi sada i pred meč četvrtfinala sa Feliksom Ože-Alijasimom imao zajedljiv komentar.

"Sve što ga sada zanima je da pobijedi. Nije ga briga kako, mada možda misli o tome koliko će se zadržati na terenu. Dobra stvar za njega je što je bitka Feliksa Ože-Alijasima i Alehandra Davidoviča Fokine trajala dugo. Biće jasan favorit u narednom meču, potom ima nekoliko dana odmora. Sve mu se slaže na najbolji mogući način", rekao je Džon Mekinro.

Šta sad smeta Mekinrou?

Po pravilu, Džon Mekinro traži sitnicu koju će istaći u prvi plan i tako pokušati da "pecne" Novaka Đokovića, a ovoga puta pričao je o njegovom raspoloženju. Zbog čega?

"Nije mi djelovao preterano srećno, barem nije bio tako uzbuđen nivoom igre kao što je bilo protiv Stefanosa Cicipasa. Ipak, kada mu je to trebalo, morao je da se potrudi, tada je pokazivao klasu i tako je i došao do sedam titula. Po mom mišljenju, ishod ovog meča nikad nije dolazio u pitanje", dodao je Mekinro u analizi Đokovićevog meča protiv Romana Safijulina koji je bio vjerovatno i najteži za njega na ovom turniru.

"Da je servirao za prvi set, a da nije uspeo da ga uzme, tada bih bio zabrinut. Sve je opet izvukao u taj-brejku. Izgledalo je da Safijulin ima neke briljantne momente, ali ne dovoljno njih da bi sve to iskoristio i poveo. Koliko puta je Novak gubio tako? Dva puta u karijeri, jednom? Istina je da je na Rolan Garosu imao vođstvo u setovima, pa je izgubio, ali kada je 2:0, to je obično gotovo", zaključio je Mekinro.

Šta sad slijedi Novaku?

Novak Đoković saznao je danas da će četvrtfinalni meč protiv trećeg nosioca Feliksa Ože-Alijasima igrati u terminu koji mu više odgovara - oko 16 časova na Centralnom terenu. Dalje je put prilično jasan...

Ovako izgleda projektovani žrijeb za Noleta: