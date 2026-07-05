Novaka Đokovića čeka četvrti teniser svijeta: Kanađanin poslije pola decenije u četvrtfinalu Vimbldona

Feliks Ože-Alijasim ušao je u četvrtfinale Vimbldona prvi put od 2021. i igraće protiv Novaka Đokovića

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim, četvrti igrač svijeta, biće protivnik Novaku Đokoviću u četvrtfinalu Vimbldona. On je u nedjelju uveče u Londonu pobijedio Alehandra Davidoviča Fokinu u pet setova (6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:2) i to nakon što se Španac povrijedio u ključnom trenutku četvrtog - pri vođstvu Alijasima 2:1 u setovima i 5:4, ali i pri dvije brejk-lopte za Fokinu (40:15).

Uslijedio je medicinski tajm-aut i videlo se da je Fokinu, 23. igrača svijeta, toliko zaboljela noga da uopšte nije mogao da se osloni na nju. U pitanju je bio problem sa skočnim zglobom, koji je Španac ipak ekspresno sanirao, vratio se na teren i osvojio set. Meč je ušao u peti, odlučujući set i u njemu je Kanađanin potpuno dominirao - 6:2. Šok-efekat koji je Fokinina povreda izazvala kod Alijasima nije mogla da duže poremeti favorita i iznenađenje se nije dogodilo.

Meč je trajao maratonskih 4 sata i 25 minuta.

Kakav je Novakov skor protiv Alijasima?

Iako je Alijasim postao profesionalac još 2017. godine, Đoković i on nisu se često sretali i odigrali su samo dva međusobna meča. U prvom, 2022, Alijasim je pobijedio na Lejver kupu u dva seta, 6:3, 7:6, a u drugom, iste godine, Đoković je slavio na Mastersu u Rimu takođe u dva seta - 7:5, 7:6 (1).

Alijasim je trenutno četvrti teniser svijeta i karijeru su mu usporile povrede poslije velkog uspona i četiri osvojene titule 2022. godine. Te sezone je pomogao Kanadi da osvoji i Dejvis kup. Od prošle godine se vratio na najviši nivo i počeo da opravdava ogromna očekivanja koja su ga pratila od početka karijere. Nedavno je na Rolan Garosu postao prvi Kanađanin koji je igrao u četvrtfinalu sva četiri grend slem turnira.

Kako je Alijasim stigao do četvrtfinala?

Novak je izborio plasman u četvrtfinale pobjedom protiv Rusa Romana Safijulina na početku nedjeljnog programa, a Alijasim je u prvim večernjim satima na terenu Broj 1 izjednačio svoj najbolji rezultat na Vimbldonu. U četvrtfinalu je Kanađanin igrao još samo 2021. godine i tada je u četiri seta ispao od kasnijeg finaliste i vicešampiona Matea Beretinija.

Ovog ljeta, Alijasim je stigao do četvrtfinala pobijedivši prije Fokine kazahstansko-ruskog tenisera Aleksandra Ševčenka (6:3, 6:1, 6:4), zatim Hrvata Dinu Prižmića (7:6, 6:3, 7:5) i Amerikanca Majkla Ženga (7:6, 6:2, 6:1).

Kada igraju Novak i Alijasim

Prema planu, Đokovićev meč u četvrtfinalu biće odigran u utorak, a sudeći prema dosadašnjem Novakovom rasporedu - i taj duel mogao bi da bude odigran prvi u programu, u ranim popodnevnim časovima.

Posljednja dva Đokovićeva meča kretala su u 14.30 i ne bi bilo iznenađenje ako i u utorak bude izašao na teren u isto vrijeme.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!