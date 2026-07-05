Englezi smislili kako da Novak ne bude rekorder: Znao je da će ovo da urade čim prestigne Federera

Novak Đoković je oborio rekord Rodžera Federera, ali engleski mediji su našli način da "objasne" da on ipak nije prvi.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je pobjedom protiv Romana Safijulina ispisao istoriju tenisa, jer je postao rekorder sa 106 pobjeda na najprestižnijem grend slem turniru na svijetu. Za sobom je ostavio Rodžera Federera, koji je i dalje rekorder u broju osvojenih titula, sa osam pehara ispred Noletovih sedam.

Ipak, kao već po običaju, Englezi su odmah u priču uveli i teniserke i osporili Novaku da je "Broj 1", precizirajući u ovom slučaju da je više pobjeda ostvarila Martina Navratilova, u ženskoj konkurenciji!?

"Poslije pobjede protiv Romana Safijulina, Novak Đoković je prestigao Rodžera Federera i postao muškarac sa najviše pobjeda na Vimbldonu", objavio je Bi-Bi-Si, pa odmah dodao:

"On (Novak) je sada 14 pobjeda daleko od Martine Navratilove i njenog rekorda. Da li će jednog dana dostići i to?".

After beating Roman Safiullin, Novak Djokovic has overtaken Roger Federer to become the man with the most matches won at Wimbledon



He's now 14 wins away from Martina Navratilova's all-time win record... Could he one day reach that too? pic.twitter.com/B4wssIRQ5L — BBC Sport (@BBCSport)July 5, 2026

Očekivano, mnogi su na društvenim mrežama doveli u pitanje navedeni kontekst.

"Da li je Martinin rekord ikad pominjan dok je Federer bio vlasnik rekorda među teniserima?"

"Bi-Bi-Si, prestani da ističeš važnost Martinine statistike u muškom tenisu. Ona ne igra muški tenis."

"Naravno da su sada 'iskopali' Martinu. Ali kada se razgovaralo o Federerovom rekordu, tada nije bilo pominjanja Navratilove. Britanski mediji su tako ogorčeni da je to smiješno!", samo su neki od komentara.

Odmah poslije Novakove pobjede protiv ruskog tenisera, Vimbldon je čestitao novom rekorderu.

"Nijedan muškarac nije ostvario više pobjeda na Vimbldonu, ikada. Novak Đoković prestigao je rekord Rodžera Federera i ostvario istorijsku 106. pobjedu".

Navratilova nije pominjana, niti je njom pokušano da se umanji Novakov istorijski uspjeh.

Novak je znao da će ovako da bude

Poslije pobjede protiv Artura Rinderkneša u prethodnom kolu, kojom se izjednačio sa Rodžerom Federerom, Novak Đoković je rekao da zna šta će se dogoditi čim obori rekord.

Dok je davao intervju, na pomen Martine Navratilove odgovorio je sa dozom ironije: "Siguran sam da će biti još neko poslije tih 120".

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