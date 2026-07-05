Najbogatija Srpkinja u Đokovićevoj loži na Vimbldonu

Na meču Novaka Đokovića na Vimbldonu je i najbogatija Srpkinja Ubavka Mitić koja je promijenila ime u Rebeka Mekdonald.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković igra na Vimbldonu i želi da osvoji 25. grend slem pehar. U osmini finala mu je rival Roman Safijulin (Rusija) i tamo ima podršku i iz svoje lože. Pored najbližih - supruge Jelene i djece Stefana i Tare tu je i najbogatija Srpkinja na planeti Ubavka Mitić.

Ako vam njeno ime zvuči (ne)poznato, to je zato što ga više ne koristi. Sada se zove Rebeka Mekdonald i to ime koristi od kada je otišla u Ameriku, razvila biznis i postala milijarderka. Često dolazi na mečeve najvećeg tenisera svih vremena da mu pruži podršku.

Najčešće je viđamo na mečevima koje Novak igra na Vimbldonu i na US openu. Ovog puta je sjedils pored Gorana Đokovića, Novakovog strica i predsednika TSS.

Ko je Ubavka Mitić?

Ubavka Mitić rođena je 1953. godine u Jugoslaviji, a odrasla je u Beogradu i završila Prvu beogradsku gimnaziju. Potom je odlučila da život nastavi u Kanadi i kada je to uradila onda je tamo morala da promijeni ime. Postala je Rebeka Mekdonald i tako je počela da gradi svoju imperiju i postala milijarderka.

"Djevojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nisam zažalila nikada. Opstati na Zapadu je veoma teško. U biznis sam ušla jer je moj pokojni muž rekao da ne mogu da uspijem. Jako sam tvrdoglava, imamo mi svoj inat. To sam uradila da mu pokažem da je moguće. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porijekla", ispričala je Rebeka Mekdonald u jednom ranijem intervjuu za "TV Hram".

Zovu je "srpskom kraljicom nafte i gasa"

Izvor: YouTube/Globe and Mail/Screenshot

Prema javno dostupnim informacijama Rebeka je osnovala kompaniju "Just Energy Group inc" u Torontu. Takođe je osnovala i "Energy Marketing inc" 1989. godine, pa je 1995. godine osnovala još jednu kompaniju "Atlantic power". Zbog svojih uspjeha i poslovnih poduhvata prozvali su je "srpskom kraljicom nafte i gasa". Njeno bogatstvo procjenjivalo se na dvije milijarde dolara.

Ona takođe ima i najviše diplomatsko priznanje "Vitez svetosavskog pacifizma" i počasni je predsjednik Svesrpskog samita poslovne i akademske dijaspore. Ima počasnu diplomu sa Univerziteta u Viktoriji i obožava tenis. Prvi put je bila u loži Novaka Đokovića tokom US opena 2018. godine.

Kome daje novac?

Izvor: YouTube/Printscreen/Телевизија Храм

Poznata je Ubavka ili Rebeka, kako preferirate, po filantropskom radu. Donirala je milione onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. U centar pažnje dospjela je kada je jednoj bolnici u Torontu donirala tri miliona dolara za borbu protiv artritisa, jer je i sama imala probleme sa tim.

"Novac ne dajem pojedincima, osim djece koju volim da školujem, dajem ih bolnicama. Moram da budem iskrena, moja pokojna mama mi je rekla da svima dajem novac, a da ne dajem dovoljno Srbima u Kanadi. Mislila sam da su oni dio svih njih. Morala sam majku da poslušam kao dobro dijete. Pitala sam je šta da uradim, rekla mi je da je najbolje da napravim crkvu i zato sam i sagradila crkvu u Torontu. Sagrađena je po ugledu na 'Studenicu'. Doživjela sam ogromno razočaranje, jer mi kao Srbi, posebno ovdje na Zapadu, nismo složni. Crkva se odvojila od naše matice i to mi je teško palo. Nadam se da će mlađe generacije ponovo sastaviti. Ja vjerujem u samo jednu crkvu", zaključila je Rebeka Mekdonald.

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