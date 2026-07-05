Đoković protiv "specijaliste za maratone" u Londonu: Evo kada Novak igra meč osmine finala

Novak Đoković igra osminu finala na Vimbldonu protiv Romana Safijulina, a taj susret prvi je na programu od 14.30 časova

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra osminu finala na Vimbldonu, a rival će mu biti Rus Roman Safijulin (28). Trenutno 132. i osmi reket svijeta sastaće se u 14.30 časova, u prvom meču po rasporedu na Centralnom terenu u Londonu.

Đoković i Safijulin dosad su se sastali tri puta, a najbolji svih vremena slavio je u svakom od susreta. Prvi meč odigrali su 2022. u Tel Avivu, potom 2024. u Monte Karlu, pa ponovo u Šangaju iste godine. Sad je trenutak da Novak nastavi dominaciju, mada je jasno da, iako nije u top 100 igrača, Rus ipak igra vrlo dobro.

Izvor: Profimedia

Safijulin je meč sa Novakom zakazao poslije sjajnih partija u prvih nekoliko kola. Najprije je poslije četiri sata igre izbacio Andreja Rubljova u prvom kolu Vimbldona sa 4:6, 7:6, 6:3, 3:6, 7:6. Poslije je bio bolji i od Botika van de Zandshulpa, ponovo u tijesnom meču, ponovo poslije četiri sata borbe - 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6. I na kraju, bio je bolji i od "mladog Novaka", pošto je sa 6:3, 6:3, 6:3 pobijedio Žoaa Fonseku za svega dva sata i osam minuta.

Poslije ovakvih mečeva očigledno je da je Rus jedan od rijetkih tenisera koji je istrajan u dugim mečevima, pa će pred Novakom biti težak zadatak. Rođeni Beograđanin je sa 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 bio bolji od Jiblinga Vua u prvom kolu grend slema u Londonu, poslije tri sata i 20 minuta. Potom je savladao Stefanosa Cicipasa sa 6:3, 6:4, 6:2, a onda i Artura Rinderkneša sa 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

Susret Novaka Đoković i Romana Safijulina možete pratiti na Areni tenis.