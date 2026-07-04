Poznato kada Đoković nastavlja pohod na Vimbldonu: Rus na putu do novog četvrtfinala

Najbolji teniser ikada Novak Đoković nastavlja pohod na 8. titulu na Vimbldonu u nedjelju.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra u osmini finala Vimbldona protiv 132. tenisera svijeta Romana Safiulina, a sada je poznato i kada će na teren.
Sedmostruki šampion londonskog slema otvara program na Centralnom terenu u nedjelju od 14.30 časova. To će biti prilika da srpski as pošalje Rodžera Federera u "zaborav" i zabilježi rekordnu 106. pobjedu na Vimbldonu.
Đoković i Safiulin su do sada igrali tri međusobna duela i sva tri je dobio srpski predstavnik. Rus nije uspio da uzme Novaku ni gem, a posljednji meč su odigrali 2024. godine u Šangaju.Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia
Safiulin je režirao iznenađenje u prethodnom kolu pošto je izbacio favorita Žoaa Fonseku, dok je Đoković bio bolji od Artura Rinderkneša poslije borbe u četiri seta.
Prema projekovanom žrijebu, Novak bi u četvrtfinalu mogao na Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, u polufinalu na Janika Sinera i u finalu na Aleksandra Zvereva.