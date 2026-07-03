"Pokušavam da ih probudim, nekad se uspavaju": Ovo smo svi htjeli da čujemo od Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković spreman je za najveće napore na londonskom slemu, što je rekao na konferenciji za medije poslije plasmana u osminu finala.

Izvor: Wimbledon/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije imao nimalo lak zadatak u trećem kolu Vimbldona, ali je nakon četiri seta i jednog taj-brejka uspio da savlada Francuza Artura Rinderkneša sa kojim se sastao po prvi put u karijeri. U osmini finala će odmjeriti snage sa ruskim teniserom Romanom Safijulinom, a veliki dio konferencije za medije je posvetio analizi igre rivala i svom fizičkom stanju.

Novak je izgubio previše lako treći set, a onda je u četvrtom prelomio taj-brejk koji je odigrao besprijekorno.

"U taj-brejku je svaki poen važan, još je veći fokus na svaki poen, svaki igrač je fokusan da napravi mini taj-brejk. Protiv Artura je danas bilo zaista teško vratiti se, igrao je izuzetno. Nije mi dao mnogo prostora, mijenjao je ritam. Ali, u taj-brejku sam pronašao svoj najbolji servis, što je mnogo pomoglo. Onda sam odigrao nekoliko dobrih poena da bih napravio dva mini brejka i završio meč", rekao je Novak Đoković na konferenciji.

Priznao je Novak da mu nije bilo nimalo lako da igra protiv Francuza koji je do danas za njega bio potpuna nepoznanica.

"Pokušavam da se fokusiram na sadašnji trenutak i ono što mogu da kontrolišem. Ali da, mnogo tenzije, mnogo nervoze na

terenu. Bilo je teško igrati. Bio sam svjestan izazova koji mi je Artur danas postavljao. Zbog toga se možda nisam osjećao sasvim opušteno i tečno u igri. Nije bilo onog pravog ritma kao u meču protiv Cicipasa, jer sam se sa Arturom danas sastao prvi put. Pratio sam njegove igre i znao sam da je u dobroj formi. Mislim da me je to učinilo malo napetijim tokom meča", kaže Novak i dodaje:

"Igrao je dobro. Činilo mi se da je učinio sve što je mogao kako bi me izbacio iz zone komfora. Bio je to težak meč, ali mi je dosta olakšalo što sam uspio da ga riješim u četiri seta".

"Ta njegova raznovrsnost mi je zadavala muke, jer nemamo mnogo igrača koji se podjednako dobro snalaze unutar terena, na mreži i iza osnovne linije. On je zaista svestran igrač. S obzirom na visinu, dobro se kreće. Ima neke zanimljive, skraćene udarce - od slajsova u defanzivi, pa do forhenda i bekhenda. Očigledno ima i snažan servis. Prilično je zastrašujuće kada imate tako krupnog igrača koji snažno servira i izlazi na mrežu. Pokušava da vam oduzme vrijeme za udarac. Pokušava da vas izbaci iz zone komfora. Danas je odlično sproveo taktiku, nema sumnje. Bilo je teško, zaista težak meč za mene i težak protivnik."

"Bolje sam nego u Parizu"

Prilikom jedne promjene strana Novak se udarao po butini, a svi su primijetili i zavoj na ramenu. Upitan je u kakvom je fizičkom stanju.

"Ništa ozbiljno. Samo pokušavam da "razbudim" mišiće. Ponekad, iz nekog razloga, oni kao da se "uspavaju". Pokušavam da podignem raspoloženje i energiju. Nekad je to jedna stvar, nekad nešto drugo, zavisi šta radim kako bih pokrenuo energiju u sebi. Ništa ozbiljno. Tijelo za sada deluje dobro", rekao je Đoković.

U Parizu je imao dosta poteškoća što je rezultiralo ranom eliminacijom, kakva je situacija sada?

"Svakako se osjećam bolje, svježije. Hoću reći, sada imam više energije poslije tri meča nego što sam je imao u Parizu. Ali to je i normalno i logično očekivati, s obzirom na razliku u podlozi, fizičke zahtjeve poena i napor potreban za svaki udarac sa spinom i sve ostalo na šljaci – ovdje je situacija sasvim drugačija. To ne znači da ne trošim energiju na terenu. Naravno da je trošim. I kako turnir odmiče, jasno je da ću biti fizički manje svjež, ali trudim se da to održim na optimalnom nivou. Ipak, kao što sam rekao, nema većih problema. Osjećam se dobro", obradovao je Srbin navijače ovim riječima.

Poklonio se navijačima sa kojima je ratovao

Đoković se na kraju meča poklonio publici, a jedno od pitanja je glasilo: Da li vam je to uvijek bilo važno, da zabavite publiku, element pozorišta u meču?

"Pa, i mi smo u industriji zabave. Mislim da na kraju krajeva pokušavate da pružite kvalitet ljudima koji plaćaju karte da dođu i gledaju vaš tenis. Takođe, barem za mene, uvijek je bilo potrebno da se na ovaj ili onaj način komunicira sa publikom. Tokom moje karijere, imao sam mnogo razgovora sa publikom, dobrih i loših. Ponekad imate mečeve gdje jednostavno pokušavate da isključite sve i svakoga i da ne obraćate pažnju. Ponekad, ako se desi prosidba i vidite je, mislim da je lijep trenutak da kažete nekoliko riječi. Pamtiće to dugo. Kao što se desilo, mislim, u prvom ili drugom meču koji sam igrao. Sam si na terenu, tako da postoji mnogo emocija sa kojima moraš da se nosiš i da ih kontrolišeš. Ponekad je zaista teško sve to zadržati u sebi", rekao je Novak.

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