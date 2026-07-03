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Đoković stigao Federera, ruši ga već u sljedećem meču!

Đoković stigao Federera, ruši ga već u sljedećem meču!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je izjednačio rekord Rodžera Federera na Vimbldonu.

Đoković izjednačio rekord Federera po broju pobjeda na Vimbldonu Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Vimbldona, pošto je bio bolji od Artura Rinderkneša sa 7:5, 6:4, 1:6, 7:6. Za srpskog asa ovo je drugi najuspješniji grend slem u karijeri i ima samo jednu titulu manje od Švajcarca Rodžera Federera koji je godinama bio nedodirljiv (8).

Ovog popodneva preoteo mu je još jedan rekord, pošto je ovo bila njegova 105. pobjeda na prestižnom londonskom slemu, koliko ima i njegov veliki rival. U sljedećem meču će imati šansu da ga potpuno potisne na vječnoj listi.

Đoković će u osmini finala igrati protiv Rusa Romana Safijulina koji je trenutno 132. teniser sijveta, a na putu do potencijalne 25. titule mu po projektovanom žrijebu stoje Janik Siner u polufinalu i Aleksandar Zverev u finalu.

Đoković vjerovatno ima jednu od posljednjih velikih šansi da osvoji rekordnu 25. titulu. Vimbldon je turnir na kojem je odigrao neke od najboljih partija u karijeri, u prilog mu ide što podloga nije toliko zahtjevna, što mu je i te kako bitno sa punih 38 godina.

Za sada je utisak da Novak igra potpuno rasterećeno, a vrlo dobro zna da na ovoj podlozi nema previše onih koji bi se moglo nazvati specijalistima... Teniska javnost se slaže da bi mogao da izvuče džokera iz rukava i sruši veliki rekord Rodžera Federera, ali i onaj apsolutni na koji čeka još od septembra 2023. godine.

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Tagovi

Novak Đoković Rodžer Federer Tenis Vimbldon

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