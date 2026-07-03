Ovako je Novak Đoković proslavio pobjedu: Stefan se odmah sakrio kad je vidio šta radi

Novak Đoković je oduševio sve prisutne na Centralnom terenu Vimbldona.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je u trećoj rundi savladao Francuza Artura Rinderkneša poslije borbe u četiri seta. Uprkos tome što je ubjedljivo izgubio treći set, srpski as je spriječio iznenađenje na Centralnom terenu, a koliko mu pobjeda znači pokazao je odmah po osvojenom poslednjem poenu.

Bila je to prava majstorija, što je izazvalo oduševljenje na tribinama. Znao je Novak kako to da proslavi, pa je pokazao nove plesne korake koje obično posvećuje ćerki Tari.

Njegova mezimica se bavi plesom i to je njihov zajednički tajni jezik, a ovog puta se u kadru pojavio i Stefan koji ne voli toliko da bude u centru pažnje. Prvo se nasmijao na Noletov performans, a onda sakrio u loži. Nema sumnje da je Tara bila više oduševljena...

Novak Djokovic's new dance unlocked



May be his daughter Tara told to do that, his son Stefan hiding after the dance



Than you for eltting us show this dance from the Goat#Djokovic#NovakDjokovic#Wimbledon#SW19



[Wimbledon 2026 Round 3 Centre Court, Djokovic vs Rinderknech]https://t.co/0fT3JYTcb2 — Vikas Kohli (@imvikaskohli)July 3, 2026

Đoković će u osmini finala igrati protiv Rusa Romana Safijulina i ponovo će biti apsolutni favorit. Ukoliko želi do rekorde 25. titule moraće preko Sinera u potencijalnom polufinalu i Zvereva u finalu. Pobjeda protiv Francuza mu je donijela još jedno dostignuće, pošto se izjednačio sa Rodžerom Federerom po broju pobjeda na londonskom slemu (105).

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