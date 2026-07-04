"Novak bi mogao da zažali": Britancima se ne sviđa Đokovićevo ponašanje

Srpski teniser Novak Đoković bio je frustriran tokom trećeg seta kada je gubio sa 5:0, što je bila posebna tema na BBC-ju.

Izvor: EPA/NEIL HALL

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je poslije borbe u četiri seta savladao Francuza Artura Rinderkneša. Poveo je srpski as sa 2:0, a onda u trećem potpuno podbacio. Gubio je sa 5:0 i uspio do kraja seta samo da se upiše na semafor. Frustraciju je pokazao tokom jedne pauze kada se čak 11 puta udario reketom po butini. Naravno, ovo je bila posebna tema u studiju Bi-Bi-Sija.

Nekadašnji teniser, a sada stručni komentator Džejmi Marej kaže da bi Novak mogao da zažali zbog ovakvog izliva bijesa. "To bi moglo da ostavi traga do jutra. Mogao bi da zažali zbog toga sutra", rekao je Mari na šta se nadovezao Tim Henman:

"Protivnik ga je već dovoljno razbijao, a kamoli da sam sebe još udara i dovodi u takvo stanje", kaže Britanac i dodaje:

"Mislim da je Đoković tu malo pretjerao, ali mu je bilo potrebno da se pokrene i pronađe motivaciju... Smatram da je bio svjestan da će početak četvrtog seta, nakon izgubljenog trećeg, biti ključan za preokret u meču. A sam četvrti set je, po mom mišljenju, bio vrhunskog kvaliteta u izvedbi oba igrača", primijetio je Henman.

Šta kaže Novak?

Na konferenciji za medije, upitan je u kakvom je fizičkom stanju i o konkretnoj situaciji. Đoković kaže da je to bio način da razbudi "uspavane" mišiće.

"Ništa ozbiljno. Samo pokušavam da "razbudim" mišiće. Ponekad, iz nekog razloga, oni kao da se "uspavaju". Pokušavam da podignem raspoloženje i energiju. Nekad je to jedna stvar, nekad nešto drugo, zavisi šta radim kako bih pokrenuo energiju u sebi. Ništa ozbiljno. Tijelo za sada djeluje dobro", rekao je Đoković.

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