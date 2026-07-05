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"Nadam se da ću biti spreman": Đokovića jedno brine pred meč sa Safijulinom

"Nadam se da ću biti spreman": Đokovića jedno brine pred meč sa Safijulinom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković nastavlja pohod na osmu titulu na Vimbldonu.

Novak Đoković na Vimbldonu igra protiv Romana Safijulina Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ove nedjelje igra protiv Rusa Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona. Ako pobijedi 132. tenisera svijeta koji je prošao kvalifikacije, biće to njegov 106. trijumf na londonskom slemu čime će nadmašti Rodžera Federera. Iako je veliki favorit, Novak je i te kako oprezan pred duel sa igračem koji nikada nije uspio da mu uzme ni set.

Đoković i Safijulin su do sada igrali tri međusobna duela i sva tri je dobio srpski predstavnik, a posljednji meč su odigrali 2024. godine u Šangaju.

"Safijulin je u izvrsnoj formi, ima mnogo samopouzdanja. Dobio je odlične igrače… Gledao sam taj meč, Rubljov je spasavao meč lopte, bio je to izvrstan duel. Mislim da je Safijulin osvojio neke čelendžere i turnire na tom nivou", rekao je Đoković.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šta bi moglo da mu predstavlja najveći probelm? "Biće interesantno. Sjajan je udarač sa osnovne linije, igra vrlo ravno i agresivno, stoji blizu osnovne linije, ima veoma dobar servis, mada slabiji nego Rinderkneš, što je dobro za mene. Ali, s druge strane, biće to drugačija vrsta izazova. Nadam se da ću biti spreman."

Meč je zakazan za 14.30 časova na Centralnom terenu, a pobjednik će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Ože-Alijasima i Davidoviča Fokine.

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Tagovi

Novak Đoković Roman Safijulin Tenis Vimbldon

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