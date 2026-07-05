Uživo, Đoković - Safijulin: Novak protiv Rusa juri novi rekord, da ostavi Federera u prašini

Novak Đoković igraće protiv Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona.

Novak Đoković bori se za mjesto u četvrtfinalu Vimbldona i igraće protiv Romana Safijulina. Najbolji teniser svih vremena bi pobjedom prestigao i Rodžera Federera po broju trijumfa na londonskoj travi pošto obojica imaju po 105.

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