Uživo, Đoković - Safijulin: Novak protiv Rusa juri novi rekord, da ostavi Federera u prašini

Novak Đoković igraće protiv Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona.
Novak Đoković bori se za mjesto u četvrtfinalu Vimbldona i igraće protiv Romana Safijulina. Najbolji teniser svih vremena bi pobjedom prestigao i Rodžera Federera po broju trijumfa na londonskoj travi pošto obojica imaju po 105.
Dešavanja sa meča pratite na MONDU klikom na karticu "Razvoj događaja".
Meč uskoro počinje
Meč Đokovića i Safjulina počinje u 14.30. To je prvi duel na Centralnom terenu.
Nekome pozlilo na Novakovom treningu
Prema informacijama "Sport kluba", nekome je pozlilo na treningu Novaka Đokovića pred meč. I Srbin se raspitivao o cijeloj situaciji, izgleda da je razlog velika vrućina i da nije ništa ozbiljno.
Đoković trenirao sa Hurkačem
Pred meč sa Safijulinom Đoković je odradio trening sa Hubertom Hurkačem.
Zwycięskiego składu się nie zmienia - Hubert Hurkacz ponownie na treningu przedmeczowym z Novakiem Djokoviciem.#Wimbledonpic.twitter.com/qkfwduBhlq— Agnieszka Niedziałek (@AgaNiedzialek)July 5, 2026
Četvrti meč protiv Rusa
Biće ovo četvrti međusobni okršaj Đokovića i Safjulina. U dosadašnja tri meča ruski teniser nije osvojio ni set, a ovo će im biti prvi meč na travi.
Đoković igra protiv Safijulina
U osmini finala Vimbldona će Đoković igrati protiv ruskog tenisera Romana Safjulina koji je iznenadio talentovanog Žoaa Fonseku u trećem kolu.Izvor: Profimedia
Dobro došli
Dobro došli u MONDO prenos uživo, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.
UKRATKO
- Đoković - Safijulin