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Uživo, Đoković - Safijulin: Novak protiv Rusa juri novi rekord, da ostavi Federera u prašini 0
Novak Đoković Roman Safijulin uživo prenos livestream Vimbldon
Novak Đoković Roman Safijulin uživo prenos livestream Vimbldon
0

Uživo, Đoković - Safijulin: Novak protiv Rusa juri novi rekord, da ostavi Federera u prašini

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Novak Đoković igraće protiv Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona.

Novak Đoković bori se za mjesto u četvrtfinalu Vimbldona i igraće protiv Romana Safijulina. Najbolji teniser svih vremena bi pobjedom prestigao i Rodžera Federera po broju trijumfa na londonskoj travi pošto obojica imaju po 105.

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Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
14:11

Meč uskoro počinje

Meč Đokovića i Safjulina počinje u 14.30. To je prvi duel na Centralnom terenu.

13:52

Nekome pozlilo na Novakovom treningu

Prema informacijama "Sport kluba", nekome je pozlilo na treningu Novaka Đokovića pred meč. I Srbin se raspitivao o cijeloj situaciji, izgleda da je razlog velika vrućina i da nije ništa ozbiljno.

13:41

Đoković trenirao sa Hurkačem

Pred meč sa Safijulinom Đoković je odradio trening sa Hubertom Hurkačem.

13:35

Četvrti meč protiv Rusa

Biće ovo četvrti međusobni okršaj Đokovića i Safjulina. U dosadašnja tri meča ruski teniser nije osvojio ni set, a ovo će im biti prvi meč na travi.

13:35

Đoković igra protiv Safijulina

U osmini finala Vimbldona će Đoković igrati protiv ruskog tenisera Romana Safjulina koji je iznenadio talentovanog Žoaa Fonseku u trećem kolu.

Izvor: Profimedia

13:35

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