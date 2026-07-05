Rus šokiran stao kraj Đokovića na Vimbldonu: "Novače, pa tebe ovdje ima svuda"

Roman Safijulin je pred početak meča sa Novakom Đoković stigao i da se našali kada je vidio situaciju na Centralnom terenu.

Izvor: Printscrene/X/Wimbledon

Novak Đoković igra protiv Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona. Uoči tog meča dogodila se i jedna veoma zanimljiva situacija dok su stajali u hodniku i čekali da izađu na čuveni Centralni teren.

Ruski teniser nije imao toliko prilika u karijeri da igra baš na tom terenu, po prvi put igra sa Novakom na Vimbldonu, pa mu je sve to djelovalo dodatno nerealno. Tako je i bilo kada je u hodniku pogledao spisak šampiona, pehare koji se okolo nalaze i Đokovićevo ime koje se ponavlja.

"Tvoje ime je svuda", rekao mu je ruski teniser i na to se srpski as odmah nasmijao.

"Da, tu sam već neko vrijeme, nekoliko decenija", odgovorio mu je Đoković sa osmijehom.

"Your name's everywhere"



Roman Safiullin ️ Novak Djokovicpic.twitter.com/mmfJcOYuGQ — Wimbledon (@Wimbledon)July 5, 2026

Novak je najbolji teniser svih vremena, ima 24 grend slem pehara, od čega sedam na Vimbldonu.

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