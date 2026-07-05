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Rus šokiran stao kraj Đokovića na Vimbldonu: "Novače, pa tebe ovdje ima svuda"

Rus šokiran stao kraj Đokovića na Vimbldonu: "Novače, pa tebe ovdje ima svuda"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Roman Safijulin je pred početak meča sa Novakom Đoković stigao i da se našali kada je vidio situaciju na Centralnom terenu.

Safijulin šokiran koliko je puta Đoković osvojio Vimbldon Izvor: Printscrene/X/Wimbledon

Novak Đoković igra protiv Romana Safijulina u osmini finala Vimbldona. Uoči tog meča dogodila se i jedna veoma zanimljiva situacija dok su stajali u hodniku i čekali da izađu na čuveni Centralni teren.

Ruski teniser nije imao toliko prilika u karijeri da igra baš na tom terenu, po prvi put igra sa Novakom na Vimbldonu, pa mu je sve to djelovalo dodatno nerealno. Tako je i bilo kada je u hodniku pogledao spisak šampiona, pehare koji se okolo nalaze i Đokovićevo ime koje se ponavlja.

"Tvoje ime je svuda", rekao mu je ruski teniser i na to se srpski as odmah nasmijao.

"Da, tu sam već neko vrijeme, nekoliko decenija", odgovorio mu je Đoković sa osmijehom.

Novak je najbolji teniser svih vremena, ima 24 grend slem pehara, od čega sedam na Vimbldonu.

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Tagovi

Roman Safijulin Novak Đoković Tenis Vimbldon

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