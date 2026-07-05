Novakovom sinu dosadno, evo šta radi u toku meča: Kamere ga uhvatile kako igra popularnu igru

Stefan Đoković, sin Novaka Đokovića, našao je i zanimljiv način da iskoristi vrijeme tokom tatinog meča na Vimbldonu pošto je igrao karte.

Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković igra protiv Romana Safijulina na Vimbldonu i traži prolazak u četvrtfinale. Dok najveći teniser svih vremena pokušava da slomi otpor rivala, njegov sin Stefan je našao drugu vrstu zabave - igrao je karte.

Na početku trećeg seta kamere su uhvatile Stefana kako uživa u loži za igrače i igra karte. Nisu u pitanju obične karte, već igra koja se zove "Exploding kittens" ("Eksplozivni mačići"). Radi se o igri koja ima dosta prosta pravila. Kako navode oni koji je igraju, zadatak igrača je da izvuku kartu i da paze da ne "eksplodiraju". Uz to karte koje skupljate vam pomažu da se odbranite ili da sabotirate protivnike. Postoji nekoliko karata koje mogu da vam pomognu i djeluje dosta zabavno.

Stefan je tako našao način da se malo dodatno zabavi dok navija za svog tatu i nada se prolasku u narednu rundu trećeg grend slema sezone. Pogledajte i kako je sve to izgledalo na Vimbldonu:

Pogledajte 00:16 Stefan Ðoković igra karte za vreme Novakovog meča Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

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