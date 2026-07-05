logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novakovom sinu dosadno, evo šta radi u toku meča: Kamere ga uhvatile kako igra popularnu igru

Novakovom sinu dosadno, evo šta radi u toku meča: Kamere ga uhvatile kako igra popularnu igru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Stefan Đoković, sin Novaka Đokovića, našao je i zanimljiv način da iskoristi vrijeme tokom tatinog meča na Vimbldonu pošto je igrao karte.

Stefan Đoković igra karte na Vimbldonu Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković igra protiv Romana Safijulina na Vimbldonu i traži prolazak u četvrtfinale. Dok najveći teniser svih vremena pokušava da slomi otpor rivala, njegov sin Stefan je našao drugu vrstu zabave - igrao je karte.

Na početku trećeg seta kamere su uhvatile Stefana kako uživa u loži za igrače i igra karte. Nisu u pitanju obične karte, već igra koja se zove "Exploding kittens" ("Eksplozivni mačići"). Radi se o igri koja ima dosta prosta pravila. Kako navode oni koji je igraju, zadatak igrača je da izvuku kartu i da paze da ne "eksplodiraju". Uz to karte koje skupljate vam pomažu da se odbranite ili da sabotirate protivnike. Postoji nekoliko karata koje mogu da vam pomognu i djeluje dosta zabavno.

Stefan je tako našao način da se malo dodatno zabavi dok navija za svog tatu i nada se prolasku u narednu rundu trećeg grend slema sezone. Pogledajte i kako je sve to izgledalo na Vimbldonu:

Pogledajte

00:16
Stefan Ðoković igra karte za vreme Novakovog meča
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Stefan Đoković Tenis Vimbldon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC