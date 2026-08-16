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Srbija ima medalju sa Evropskog prvenstva: Adriana Vilagoš osvojila bronzu

Srbija ima medalju sa Evropskog prvenstva: Adriana Vilagoš osvojila bronzu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Srpska bacačica koplja Adriana Vilagoš osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu hicem od 60,93 metra u drugoj seriji. Njena treća medalja na evropskim prvenstvima

Adriana Vilagoš osvojila Bronzu na EP Izvor: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia

Srpska bacačica koplja Adriana Vilagoš osvojila je bronzu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Bacivši koplje u drugoj seriji čak 60,93 metra, nastavila je impresivni kontinuitet osvajanja medalja, jer je na prethodna dva EP osvajala srebro. 

Zlato je iz Birmingema otišlo u Hrvatsku, gdje ga je odnijela Sara Kolak hicem od 62,43, dok će srebro u Njemačku zbog uspjeha Julije Ulbriht, hicem 61,53.

Ovim uspjehom Adriane iz Malog Iđoša, Srbija će ipak imati medalju i na ovom Evropskom prvenstvu. Bila je posljednja nada srpske atletike i opravdala je očekivanja, kao i uvijek!

Adriana je u završnoj večeri Evropskog prvenstva zablistala u drugoj seriji (60,59), u veoma komplikovanim okolnostima, a onda je poslije završetka takmičenja ogrnula oko sebe zastavu Srbije i otišla da čestita šampionki Sari Kolak.

Tagovi

Adriana Vilagoš Atletika

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