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Đoković izgubio živce i počeo da psuje: Kamere snimale, Nijemac mu dao opomenu na Vimbldonu

Đoković izgubio živce i počeo da psuje: Kamere snimale, Nijemac mu dao opomenu na Vimbldonu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković se žestoko iznervirao u trećem setu na Vimbldonu protiv Romana Safijulina i počeo je da psuje, dobio je upozorenje.

Novak Đoković psovao na Vimbldonu Izvor: Arena Tenis

Novak Đoković je izgubio živce u meču protiv Romana Safijulina. Dobio je prva dva seta (7:6, 6:3), ali je u drugom setu vjetar počeo jače da duva i da pravi probleme igračima. Prvenstveno je to smetalo srpskom teniseru.

Na startu trećeg seta počeo je vjetar da mu pravi velike probleme, nije mogao da pronađe pravi ritam i udarce i pretrpio je brejk. Tada se žestoko iznervirao. Podigao je ruke u vazduh i počeo da izbacuje bijes.

"Je**m ti mater .Je**te, u pi**u materinu", vikao je Novak na srpskom.

Sudija u stolici je Nijemac Timo Janzen, da li je zaista razumio šta Novak govori ili mu je samo bilo jasno da nisu baš lijepe riječi, ali mu je dao opomenu. Nije Srbin previše reagovao na to upozorenje, nastavio je da priča sebi u bradu i da psuje i onda je ekspresno vratio brejk. Pogledajte i kako je to izgledalo:

Pogledajte

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Novak Ðoković psuje na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon Roman Safijulin

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