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"Anabel, radila si to i ti pa znaš kako je": Đoković zbunio Britanku na Vimbldonu, nije očekivala ovakav odgovor

"Anabel, radila si to i ti pa znaš kako je": Đoković zbunio Britanku na Vimbldonu, nije očekivala ovakav odgovor

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije pobjede na Vimbldonu pričao sa Anabel Kroft i imao je spremne odgovore na njena pitanja što ju je zbunilo u jednom momentu.

Novak Đoković o pobjedi protiv Romana Safijulina na Vimbldonu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Novak Đoković upisao je 106. pobjedu na Vimbldonu i prošao u četvrtfinale. Pobijedio je Romana Safijulina poslije velike borbe - 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Poslije toga je dao izjavu na terenu i priznao je da se nije pretjerano dobro osjećao na terenu.

"Roman je dobro počeo meč, agresivno, izbacio me malo iz zone komfora. Znao sam da me čeka veliki izazov. Igrali smo i protiv vjetra cijeli meč. On je dobar igrač, igrali smo na svim podlogama osim na travi, nije lako bilo igrati i želim mu sve najbolje."

Pitala ga je Anabel Kroft i o tome što je prečesto izlazio na mrežu i igrao servis/volej igru.

"Nisam se tako dobro osjećao na osnovnoj liniji, morao sam da skraćujem poene, da ne traju dugo razmjene. U nekim momentima je djelovalo, nekada nije, prvi servis mi je mnogo pomogao u četvrtom setu."

Prošao je u četvrtfinale po 17. put u karijeri na Vimbldonu. Dobio je četiri meča.

"Preživljavanjem do uspjeha, da se tako izrazim nadam se da dolazi taj dio u kom ću stremiti ka napretku", nasmijao se Novak.

"Anabel, igrala si i ti tenis"

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Novak Ðoković psuje na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

Anabel Kroft je nekadašnja britanska teniserka, bila je 24. na planeti i pitala je Novaka kako to izgleda na terenu i da li mu misli odlutaju pošto je poznat po svom fokusu. Prije odgovora je htio nešto drugo da kaže.

"Imao sam i izlive bijesa, slomove, imao sam nekoliko takvih ispada u ovom meču. Izvinjavam se zbog toga", prvo je rekao Novak.

Zatim se obratio nekadašnjoj teniserki koja je sada u ulozi novinarke.

"Da li mi odlutaju misli? I ti si igrala Anabel, sjećaš se kako je to bilo? Naše misli odlutaju često. Teško je ostati u sadašnjosti. Ko god to uspije, pobjeđuje", završio je Đoković sa osmijehom.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Vimbldon

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