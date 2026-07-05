Đoković odbrusio novinaru: "Ne zanima me Federer"

Novaku Đokoviću nije se dopalo pitanje o rekordu i Rodžeru Federeru tokom konferencije na Vimbldonu.

Izvor: Benjamin Gilbert / AFP / Profimedia

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Vimbldona pošto je uspio da slomi otpor Romana Safijulina (Rusija) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3. Posle toga je došao na konferenciju za medije gdje mu se nije dopalo jedno pitanje. Prije svega toga su ga pitali za oporavak i za to koju vrstu tehnologije koristi da pomogne sebi prilikom oporavka.

"Rekao bih da u današnje vrijeme provodim više vremena u oporavku nego ikada prije. To su zahtjevi koje moje tijelo ima poslije svega kroz šta sam prošao. Ne mogu da kažem da uvijek uživam, potrebno je dosta vremena, ali je to dio procesa i adaptacije na promjene u tijelu. Kroz cijelu karijeru sam se trudio da steknem neku vrstu prednosti, da nađem najbolji način za oporavak. Hiperbarične komore, krio komore, potapanje u hladnu vodu, terapije crvenim svjetlima, elektromagnetne terapije. Ima mnogo stvari koje sam koristio i koje koristim. Te stvari, ponekad je više manje takođe, moraš da nađeš šta ti pomaže."

Priznao je Novak da se nije dobro osjećao na terenu i da nije uživao u pobjedi.

"Iskreno, nisam se dobro osjećao na terenu, tako da mi je laknulo da sam upisao pobjedu. Satisfakcija i uživanje nisu bili dio ove pobjede, moram da budem iskren. Srećan sam zbog pobjede, ali nisam uživao. Nadam se da će sljedeći meč da bude bolji u tom smislu. Uživam u borbi, uživam u takvoj vrsti patnje, da se tako izrazim iako to nije nešto što želim i priželjkujem. Ako se desi, moram da nađem rješenje i da pobijedim. Roman je bio inspirisan rival, tako da sam srećan što sam našao način da pobedim. Rezultat je najbitniji."

Upitali su ga da dodatno pojasni to, misleći da je možda bila u pitanju neka povreda.

"Nije fizički ništa. Samo po igri. Fizički sam bio okej, samo nisam uživao u svom tenisu. Stvarao je veliki pritisak na meni, dobro je igrao. Mučio sam se da nađem svoju igru i svoj nivo, uspio sam u tome samo u drugom setu. Dobro je pobjeđivati, pa i kad je ružno."

"Ne zanima me rekord Federera"

Potom je uslijedilo i pitanje koje se nije dopalo Novaku. Novinar ga je pitao za to što je oborio rekord Rodžera Federera po broju pobeda na Vimbldonu.

"Možete li glasnije, ne čujem?", odgovorio je Novak pitanjem.

Potom je novinar malo glasnije izgovorio: "Čestitam na rekordu, imate više pobjeda od Rodžera Federera, da li vam je cilj da ga stignete i po broju titula pošto ih ima osam?"

"Nije to na mojoj listi prioriteta, iskreno vam to kažem. Nisam razmišljao o tome. Nisam znao za taj rekord do prethodnog meča, tako da nema to neki veliki značaj za mene", poručio je Đoković.

"Sjećanje me ne služi tako dobro, izvinjavam se na ispadima"

Pitali su Novaka i da li može da poredi ovo četvrtfinale sa nekim prethodnim slemovima.

"Imao sam tu sreću da doguram daleko na slemovima u karijeri. Moje pamćenje nije toliko dobro sada, tako da ne mogu da se sjetim kada sam imao neko slično iskustvo. Bilo je više situacija gdje se dešavalo da prođeš kroz par veoma teških mečeva na putu do titule. Ja sam perfekcionista, želim da prikažem najbolju igru i zbog sebe i zbog publike, nije to uvijek moguće i teško mi je to da prihvatim ponekad. Ne možeš uvijek da se osjećaš tako svježe na terenu. Moram da nastavim dalje, idemo dalje."

Na kraju su ga upitali i da li mu ti ispadi, poput ovih na meču sa Safijulinom kada je psovao i vikao, pomažu?

"Ponekad pomognu da isfiltriraš određene stvari koje su u tebi. Nisam ponosan na to, dobijem upozorenje ponekad zbog tih izliva bijesa. Nisam ponosan na to, ali se desi. Trudim se da zaboravim što prije i da idem dalje", zaključio je Đoković.

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