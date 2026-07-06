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Vimbldon objavio raspored: Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale

Vimbldon objavio raspored: Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković igraće četvrtfinale Vimbldona u dnevnom terminu, ne prije 16 časova.

Kad Novak Đoković igra četvrtfinale na Vimbldonu Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Novak Đoković igraće u utorak u dnevnom terminu protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu Vimbldona. Njihov meč neće početi prije 16 časova i biće drugi na Centralnom terenu, na kojem će program otvoriti četvtfinalni duel Amerikanki, Džesika Pegula - Koko Gof.

Čim one završe, Nole će pokušati da se u duelu protiv četvrtog nosioca vrati u polufinale Vimbldona u kojem je igrao u svakom izdanju turnira još od 2017. godine i predaje zbog povrede u četvrtfinalu protiv Tomaša Berdiha.

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale u nedjeljnom meču protiv Rusa Romana Safijulina, a Feliks Ože-Alijasim je poslije toga u večernjem terminu u nedjelju u pet setova eliminisao Španca Alehandra Davidoviča-Fokinu. Tako je zakazan njihov treći međusobni meč, a prvi još od 2022. i Novakove pobjede na Mastersu u Rimu.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Feliks Ože-Alijasim Vimbldon

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