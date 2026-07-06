"Kao dijete nisam dovoljno cijenio Novaka Đokovića": Na Vimbldonu svima ispričao zašto je Srbin najveći ikad

Kanadski teniser Feliks Ože-Aliasim ispričao zbog čega je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, ali i zašto ga cijeni kao čovjeka.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profi

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Romana Safijulina nešto teže nego što se očekivalo, pa će u narednoj rundi igrati protiv kanadskog tenisera Feliksa Ože-Aliasima. Njih dvojica prethodnih godina nisu imali mnogo međusobnih mečeva, ali se dobro poznaju - prije svega jer je Kanađanin oduševljen srpskim teniserom.

Zakazani duel u četvrtfinalu Vimbldona Feliks je iskoristio da još jednom ispriča koliko poštuje Novaka Đokovića. Hvalio je njegove uspjehe na terenu, ali je pričao i o tome kakav je Novak čovjek, pošto mu je posvećivao mnogo pažnje kada god ga je pitao za savjet u namjeri da nauči nešto od najboljeg.

"Sad kada sam i sam teniser, drugačije gledam na sve. Mislim da kao dijete to nisam dovoljno cijenio, ali sada, kada sam igrač, shvatam koliki je posao Novak odradio tokom svih ovih godina. Ja nisam ni blizu toga", rekao je Feliks Ože-Aliasim i dodao: "Samo kada pomisliš na sve što je uradio, zavrti ti se u glavi. Imam ogromno poštovanje prema njemu".

Kanadski teniser ističe da je tokom karijere više puta tražio savjete od Novaka Đokovića i da je srpski teniser uvijek pokušavao da mu pomogne. Bio je spreman da ga sasluša, posveti mu vrijeme i pomogne u pronalasku rješenja, što je Feliks izuzetno cijenio. Uostalom, takve priče smo prethodnih godina slušali i od drugih tenisera, prije svih Danila Medvedeva koji je pričao da se Novak prema njemu isto ponašao kada je tek počeo da igra sa profesionalcima i kada je stigao do svjetskog vrha.

"Moram da kažem i da je bio veoma velikodušan sa svojim vremenom. Nekoliko puta sam mu se javio da ga pitam za savjet, da čujem njegovo mišljenje. Volim da slušam i učim od starijih igrača i prethodnih generacija, a on je uvijek bio spreman da odvoji vrijeme za mene. Ogromno poštovanje zbog toga, ne samo kao igraču, već i kao čovjeku", dodao je Kanađanin.

Prije samo nekoliko dana, kanadski teniser je iskoristio priliku da biranim riječima govori o srpskom sportisti, najboljem teniseru svih vremena koji i danas pomjera granice. Recimo, na Vimbldonu je nadmašio rekord po broju pobjeda koji je držao Rodžer Federer.

Vidi opis "Kao dijete nisam dovoljno cijenio Novaka Đokovića": Na Vimbldonu svima ispričao zašto je Srbin najveći ikad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 9 9 / 9 AD

"On je najveći igrač svih vremena. Ono što je impresivno kod njega nije samo njegov nivo igre već i njegova otpornost - oporavak nakon poraza, pripreme, čekanje sljedećeg grend slema mjesecima... Njegova stalna strast prema sportu, njegova sposobnost da ostane u formi i motivisan, primjer je za sve nas", rekao je Feliks.

Zanimljivo je da su Novak Đoković i Feliks Ože-Aliasim odigrali samo dva meča, iako su obojica već dugo vremena zajedno u svjetskom vrhu. Oba susreta bila su davno - prije četiri godine. Novak Đoković je bio bolji u četvrtfinalu Rima 2022. godine, da bi nešto kasnije te godine Kanađanin upisao pobjedu na Lejver kupu - što možda i ne možemo računati u zvaničnu statistiku.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Novak Đoković se poklonio posle poena na mreži na Vimbldonu protiv Rinderkneša Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)