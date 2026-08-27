Novak saznao rivala na US openu: Odmah na startu mina za Đokovića, Alkaraz na putu do finala

Novak Đoković je saznao sve rivale na ovogodišnjem US openu.
Novak Đoković je saznao žrijeb za US open, na kojem ga na početku čeka meč protiv 44. tenisera svijeta, Argentinca Marijana Navonea. Nole se nalazi u Njujorku na istoj strani "kostura" sa Karlosom Alkarazom, a poznati teniseri čekaju ga već u uvodnim fazama.
Ako pobijedi Navonea, Novak će u 2. kolu igrati protiv pobjednika duela Stena Vavrinke i Matea Beretinija, svojih starih rivala. Potom ga čeka potencijalni duel protiv još jednog Argentinca, Tomasa Martina Ečeverije, a poznato je da mu igrači iz te zemlje ne prijaju u posljednje vrijeme.
U rundi poslije toga, Novak Đoković bi mogao da igra u osmini finala protiv Andreja Rubljova ili protiv Brendona Nakašime, koji stiže na US open kao finalista Montreala. Poslije toga, projektovani rival u četvrtfinalu je Danil Medvedev, sa kojim je na US openu igrao finale 2023, kada je Novak posljednji put osvojio grend slem u Americi.
Ako preskoči sve te prepreke, Novak bi u polufinalu mogao da igra protiv aktuelnog šampiona Karlosa Alkaraza, a u slučaju iznenađenja i eliminacije Španca igrao bi protiv Amerikanca Bena Šeltona ili Francuza Artura Filsa.
Podsjetimo, Janik Siner kao prošlogodišnji finalista neće nastupiti zbog povrede. US open će početi 30. avgusta.