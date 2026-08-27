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Novak saznao rivala na US openu: Odmah na startu mina za Đokovića, Alkaraz na putu do finala

Novak saznao rivala na US openu: Odmah na startu mina za Đokovića, Alkaraz na putu do finala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je saznao sve rivale na ovogodišnjem US openu.

Novak Đoković saznao rivala na US openu Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković je saznao žrijeb za US open, na kojem ga na početku čeka meč protiv 44. tenisera svijeta, Argentinca Marijana Navonea. Nole se nalazi u Njujorku na istoj strani "kostura" sa Karlosom Alkarazom, a poznati teniseri čekaju ga već u uvodnim fazama.

Ako pobijedi Navonea, Novak će u 2. kolu igrati protiv pobjednika duela Stena Vavrinke i Matea Beretinija, svojih starih rivala. Potom ga čeka potencijalni duel protiv još jednog Argentinca, Tomasa Martina Ečeverije, a poznato je da mu igrači iz te zemlje ne prijaju u posljednje vrijeme.

U rundi poslije toga, Novak Đoković bi mogao da igra u osmini finala protiv Andreja Rubljova ili protiv Brendona Nakašime, koji stiže na US open kao finalista Montreala. Poslije toga, projektovani rival u četvrtfinalu je Danil Medvedev, sa kojim je na US openu igrao finale 2023, kada je Novak posljednji put osvojio grend slem u Americi.

Ako preskoči sve te prepreke, Novak bi u polufinalu mogao da igra protiv aktuelnog šampiona Karlosa Alkaraza, a u slučaju iznenađenja i eliminacije Španca igrao bi protiv Amerikanca Bena Šeltona ili Francuza Artura Filsa.

Podsjetimo, Janik Siner kao prošlogodišnji finalista neće nastupiti zbog povrede. US open će početi 30. avgusta.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

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