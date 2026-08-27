Novak Đoković dobio specijalni poklon na US Openu: Nije mogao da skine osmijeh sa lica

Srpski teniser Novak Đoković bio je oduševljen kada je shvatio o čemu se radi, podsjetilo ga na najljepše dane...

Izvor: US Open Tennis/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je već započeo nastup na US Openu, ali nažalost, neslavno. Srpski as je eliminisan u prvoj rundi miks dubla sa Arinom Sabalenkom, dok će u četvrtak u 18 časova dobiti rivale u sing konkurenciji. Nole je stigao u Njujork u sjajnom raspoloženju, a pred jedan trening ga je sačekalo iznenađenje koje ga je oduševilo.

Na zvaničnom nalogu US Opena objavljen je snimak na kojem srpski GOAT dobija na poklon malu violinu. Faktor iznenađenja je najvažniji, pošto je Novak odmah zgrabio suvenir koji ga podsjeća na jednu od njegovih najupečatljivijih proslava.

Đoković je tokom karijere bio jako kreativan tokom proslava pobjeda i one su uglavnom posvećene porodici, najčešće ćekici Tari. Upravo odatle inspiracija za "sviranje violine", pošto njegova mezimica uči da svira ovaj instrument.

Najbolji igrač svih vremena je još jednom pokazao koliko je neposredan, pošto je odmah zasvirao violinu...