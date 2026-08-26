Legendarni hrvatski trener izazivao je voditelja Aleksandra Stankovića i veličao Novaka Đokovića u programu HRT-a uživo. Evo kako je od tog trenutka tekao razgovor...

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija

Pokojni hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević (1935 - 2023) često je isticao svoje divljenje Novaku Đokoviću, njegovom sportskom duhu i veličini. Činio je to i u najkomplikovanijem trenutku Novakove karijere, kada je u Australiji u zimu 2022. godine bio zatvaran, pa izbačen iz zemlje jer nije bio vakcinisan.

Gostujući u kultnoj emisiji novinara Aleksandra Stankovića "Nedjeljom u dva" na Hrvatskoj radio-televiziji, Blažević je početkom te 2022. javno stao u odbranu Đokovića.

"Njegovi rezultati su takvi da ga niko ne može zasjeniti. On je po meni najveći sportista ove planete i uskraćeno mu je nešto što mu je izuzetno žao, jer je trebalo da desetog puta osvoji taj turnir i da dobije bistu. Takav je to običaj. Eto, uskratili su mu je, vjerovatno je i on dobrim dijelom kriv, ali sve je moglo da završi na elegantniji način. Nije dozvoljeno da se maltretira takva sportska veličina, a maltretirali su ga", rekao je Blažević.

"Nisam za privilegiju. Ovo su napravili u konfuziji, neki su rekli da može, drugi da ne može i Australija kao uredna zemlja za mene to više nije, jer je ispucala svoj kredibiltet, upravo u toj konfuziji. I onda da ga drže kao nekog kriminalca?", kazao je on i na tom mestu dodao:

" Znam šta vi mislite o njemu, ali imamo sasvim suprotno mišljenje. "

" "Što se tiče maltretiranja, tu smo slični. Ako je trebalo da ga izbace, trebalo je to odmah da urade", kazao je Stanković, ne sporeći bilo šta od onoga što je Blažević rekao.

"Uzeo je Gorana za trenera, i to je potvrda"

Vidi opis "Znam šta vi mislite o Đokoviću, ali ja ga obožavam": Ćiro Blažević u studiju HRT pecnuo Aleksandra Stankovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Ja ga obožavam. Ne samo da je veliki sportista, već i veliki čovjek. Ne poznajem ga i nisam imao priliku da mu stisnem ruku, a jako sam želio. Međutim, on je sportista koji nema nikakve predrasude, što je vrlo važno, jer smo se mi sportisti rodili da pravimo mostove i da mirimo. On je jedan od tih. Činjenica da je našeg Ivaniševića uzeo za trenera je najveća potvrda kako kod njega nema nekih predrasuda", nastavio je Blažević.

Sagovornici su se poslije toga saglasili da je Novak trebalo da vakcinisanjem pruži primjer svima.

"Reći ću ti da nemam što da kažem, slažemo se tu potpuno i jako sam žalostan da je ostavio na sebe ozbiljnu fleku. On nije smio tako deklarativno da kompromituje nešto što spasava čovječanstvo, s obzirom na njegov nivo inteligencije i značaj. Mogao je da pomogne čovječanstvu... I moja djeca imaju tu filozofiju, koja je idiotska. Neka me izvinu svi idioti koji pretenduju da znaju više od stručnjaka iz cijelog sveta, pa i istorije cijele", kazao je Blažević.

Stanković javno uvrijedio Đokovića

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Dok je Novak čekao da bude deportovan u Australiji, Aleksandar Stanković je na društvenoj mreži "Fejsbuk" ostavio kratku, uvredljivu poruku o tome šta misli o Đokovićevom slučaju. "Vrhunski sportista i kreten. Konkurencija je jaka, ali jedan se baš trudi", napisao je Stanković, sa očiglednom aluzijom na koga misli.

Đoković je te zime deportovan iz Australije, u koju se potom vratio i 2023. osvojio i jubilarni deseti put titulu Australijan opena.

"Nisam se uklapao u narativ"

Promovišući aktuelni dokumentarac o sebi "Zimski vuk", Novak Đoković je u jednom intervjuu govorio o tim teškim danima u Australiji.

"Nikad nisam imao namjeru da izazovem sav taj haos koji mi se dogodio u Australiji. Mnogi ljudi i dalje ne znaju šta se zaista dogodilo i šta je prava istina. Nisam se uklapao u svjetski politički narativ u tom trenutku. Podijeliću sve o tome u svom dokumentarcu, jer je važno da ljudi znaju kakva mi se nepravda dogodila", rekao je Đoković.

Ipak, Australijancima je oprostio.

"Mislim da je bilo mnogo više pozitivnih, svijetlih i lijepih trenutaka i iskustava tokom mog boravka u Australiji. Čak i ona teška, izazovna 2022. godina, o kojoj smo pomalo govorili i u filmu - predstavljala je veoma dragocjeno iskustvo za mene. Znate, ne gajim nikakvu gorčinu zbog onoga što se desilo u prošlosti. Naprotiv, uvijek se radujem povratku u Australiju", rekao je Novak Đoković i pokazao svoju veličinu.

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