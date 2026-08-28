logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Znamo kada će Novak na teren: Počinje u nedjelju na US openu

Znamo kada će Novak na teren: Počinje u nedjelju na US openu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković u nedjelju igra meč prvog kola na US openu. Prvi rival je Marijano Navone, a za sada još ne znamo satnicu.

Novak Đoković u nedjelju počinje takmičenje na US openu Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković zna kada će na teren na US openu. On napada 25. grend slem titulu i 30. avgusta će u nedjelju igrati meč prvog kola sa Argentincem Marijanom Navoneom. Ovaj 25-godišnjak je trenutno 38. na svijetu i mogao je Novak da ima i bolji žrijeb, a ni ostatak rivala mu nije lakši.

Za sada se ne zna tačna satnica ovog meča, čekamo da vidimo šta će odlučiti organizatori i da li će nas natjerati da ostajemo budni ili će Novak igrati u nekom terminu koji će biti zgodniji za nas i za ostatak Evrope.

Ko osim Navonea?

Ukoliko Novak uspije da savlada Marijana Navonea, u drugom kolu ga čeka duel sa Mateom Beretinijem ili Stenom Vavrinkom. U trećem kolu može da igra sa Tomasom Ečeverijem, još jednim igračem iz Argentine. Zatim je potencijalni rival Andrej Rubljov, a u četvrtfinalu je najzvučnije potencijalno ime rivala Danil Medvedev. Tek u polufinalu Novak može da igra sa braniocem titule Karlosom Alkarazom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC