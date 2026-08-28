Znamo kada će Novak na teren: Počinje u nedjelju na US openu

Novak Đoković u nedjelju igra meč prvog kola na US openu. Prvi rival je Marijano Navone, a za sada još ne znamo satnicu.

Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković zna kada će na teren na US openu. On napada 25. grend slem titulu i 30. avgusta će u nedjelju igrati meč prvog kola sa Argentincem Marijanom Navoneom. Ovaj 25-godišnjak je trenutno 38. na svijetu i mogao je Novak da ima i bolji žrijeb, a ni ostatak rivala mu nije lakši.

Za sada se ne zna tačna satnica ovog meča, čekamo da vidimo šta će odlučiti organizatori i da li će nas natjerati da ostajemo budni ili će Novak igrati u nekom terminu koji će biti zgodniji za nas i za ostatak Evrope.

Ko osim Navonea?

Ukoliko Novak uspije da savlada Marijana Navonea, u drugom kolu ga čeka duel sa Mateom Beretinijem ili Stenom Vavrinkom. U trećem kolu može da igra sa Tomasom Ečeverijem, još jednim igračem iz Argentine. Zatim je potencijalni rival Andrej Rubljov, a u četvrtfinalu je najzvučnije potencijalno ime rivala Danil Medvedev. Tek u polufinalu Novak može da igra sa braniocem titule Karlosom Alkarazom.