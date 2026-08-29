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Novak Đoković dobio najgori termin: Usred noći kreće u pohod na US open

Novak Đoković dobio najgori termin: Usred noći kreće u pohod na US open

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novak Đoković startuje na US openu protiv Marijana Navonea u noći između nedjelje i ponedjeljka.

Novak Đoković na US openu igra u noći između nedjelje i ponedjeljka Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković kreće u pohod na petu titulu na US openu u nedjelju, a sada je poznata i satnica. Srpski as će odmjeriti snage sa Argentincem Marijanom Navoneom u noći između nedjelje i ponedjeljka od 1 čas poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu, što je 19 časova po lokalnom vremenu u Njujorku.

Biće to prvi međusobni duel Srbina i Argentinca, a nema potrebe govoriti da je Đoković apsolutni favorit, s obzirom na njegove istorijske rezultate na tvrdoj podlozi, dok je njegov rival najviše profilisan za šljaku.

Na Mastersu u Sinsinatiju smo vidjeli Novakov "slom" već u drugom kolu, dok je Navone dogurao do šesnaestine finala, gdje ga je zaustavio Artur Fils, koji je potom osvojio šampionski pehar.

Šta dalje za Novaka?

Ako pobijedi Navonea, Novak će u 2. kolu igrati protiv pobjednika duela Stena Vavrinke i Matea Beretinija. Potom ga čeka potencijalni duel protiv još jednog Argentinca, Tomasa Martina Ečeverija, dok bi u osmini finala mogao na Andreja Rubljova ili Brendona Nakašimu.

Projektovani rival u četvrtfinalu je Danil Medvedev, u polufinalu bi mogao na Karlosa Alkaraza koji se nedavno vratio iz povrede, a u potencijalnom finalu bi igrao protiv Amerikanca Bena Šeltona ili Francuza Artura Filsa.

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Tagovi

Novak Đoković US open Tenis

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