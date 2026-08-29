Ko je Marijano Navone, Argentinac koji odbija da se preda? Osvojio samo jednu titulu, a prijeti Đokoviću na US openu

Argentinac Marijano Navone prvi put će odmjeriti snage sa Novakom Đokovićem.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković počinje pohod na petu titulu na US openu u nedjelju, a prvi rival mu je Argentinac Marijano Navone. On je trenutno 48. teniser svijeta, a prvu titulu je osvojio u aprilu ove godine, kada je podigao pehar na turniru u Bukureštu. Ono što je zanimljivo je da mu je najveći uzor upravo srpski as, protiv kojeg će pokušati da režira čudo u prvom kolu posljednjeg grend slema u sezoni.

Navone je specijalista za šljaku, a najbolji rezultat na grend slemovima mu je upravo treća runda na Rolan Garosu. Na US openu nikada nije stigao dalje od druge runde.

Idol Novak Đoković

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Argentinac se od malih nogu ugleda na Novaka Đokovića, ali i Davida Nalbandijana koji je po završetku igračke karijere prešao u trenere. Šta njih dvojicu čini tako posebnim?

"Sve, jer Đoković je trenutno najbolji svih vremena (GOAT). Nalbandijan je jedan od najposebnijih igrača u mom životu, to je nevjerovatno. Obožavao sam način na koji je igrao. Mislim da sam od njih dvojice mnogo naučio kada je riječ o bekendu. To je zaista posebno", rekao je Marijano jednom prilikom i dodao:

"Sada dijelim iste turnire sa Đokovićem, kao i sa Nalbandijanom. On je trenutno trener Dimitrova. To je zaista posebno, jer su me oni mnogo toga naučili dok sam ih gledao na televiziji. Odrastao sam gledajući ih, tako da je zaista lijep osjećaj što sada dijelim teniski svijet sa njima."

Jedan od najizdržljivijih igrača na Turu

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Prvu ATP titulu je osvojio poslije nevjerovatnih 48 sati. Odigrao je izuzetno iscrpljujuće polufinale i finale i na kraju konačno podigao trofej u Bukureštu. U subotu je spasio dvije meč lopte u polufinalu koje je trajalo tri i po sata protiv Botika van de Zandshulpa, da bi u finalu slavio poslije velike drame protiv Danijela Meride.

Nedavno je u Kanadi srušio Matea Beretinija koji je važio za velikog favorita, a posebno je zanimljiv detalj da je uspio da spasi 11 od 12 brejk lopti Italijana. Ove sezone je već napravio pomak i zabilježio najveći broj pobjeda u jednoj sezoni, pa će imati šansu da dodatno popravi skor do kraja sezone. Ipak, u narednom meču imaće najtežu moguću prepreku...

Vjerovatno mu je jedno od najznačajnijih sjećanja iz dosadašnje teniske karijere duel sa Rafaelom Nadalom 2024. godine u Baštadu. Bilo je to četvrtfinale, u kojem je na kraju "kralj šljake" slavio teškom mukom sa 6:7, 7:5, 7:5.