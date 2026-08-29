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Rodžer Federer ne smije da izgovori Đokovićevo ime: Dobio najgore moguće pitanje

Rodžer Federer ne smije da izgovori Đokovićevo ime: Dobio najgore moguće pitanje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Švajcarac Rodžer Federer nije se usudio da prepusti ulogu favorita svom nekadašnjem rivalu.

Rodžer Federer o Novaku Đokoviću pred US open Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

US Open ove godine biće jedan od neizvjesnijih turnira u posljednje vrijeme, pogotovo nakon povlačenja Janika Sinera zbog povrede koljena. Karlos Alkaraz se vratio, tu je Novak Đoković, ali pitanje je u kakvoj formi stižu aktuelni i nekadašnji šampioni u Njujorku. Na tu temu govorio je i legendarni Švajcarac Rodžer Federer, kome je bilo poprilično teško da predvidi ishod posljednjeg grend slema u sezoni.

Ne treba zaboraviti ni Aleksandra Zvereva koji je ove sezone osvojio prvu veliku titulu i prvi nosilac je u odsustvu Sinera, ali će ponovo sve oči biti uprte u Đokovića i Alkaraza. Ipak, dosta je nepoznanica oko njihovog zdravstvenog stanja. Španac nije igrao četiri mjeseca zbog povrede ručnog zgloba, dok je Srbin doživio kolaps na startu Mastersa u Sinsinatiju.

U intervjuu za ESPN pred US Open, Federera su pitali da li bi mogao da predvidi pobjednika u muškoj konkurenciji.

"Teško pitanje, zaista je komplikovano... Mislim, očigledno bih izabrao Alkaraza i Novaka kada Siner nije tu. Ali opet, kod Karlita - ne znamo. A ni za Novaka trenutno jednostavno ne znamo", zbunjeno je rekao Švajcarac.

"Mislim da sve zavisi od toga koliko je trenirao. Da li je mogao da trenira punim intenzitetom? Koliko dugo? Da li je to bilo nedjelju dana? Ili mjesec dana? Mislim da je upravo to presudno", rekao je Federer i nastavio o španskom asu:

"Ako je u pitanju samo nedjelju dana, mislim da će biti veoma teško. A ako je mjesec dana, dajem mu dobre šanse da brzo uđe u pravi ritam. Dakle, samo treba da se pobrine da prođe kroz prve, recimo, tri runde, kako bi uhvatio zamah. Ne znam, nisam upućen u detalje njegovog rasporeda treninga", zaključio je vlasnik 20 grend slem titula koji je ove godine specijalni gost na US Openu.

Još uvijek ne otpisuje Novaka 

Prije nekoliko dana je govorio o konkretno učešću Novaka Đokovića na ovogodišnjem US Openu. Uprkos tome što Đoković nije osvojio veliku titulu od 2023. godine, Federer ga ne otpisuje iz trke.

"Mislim da će Novak, kad god se pojavi na nekom turniru, a posebno na grend slemu, uvijek imati šansu da osvoji titulu. To je moje mišljenje. Veoma cijenim Novaka i imao sam priliku da vidim šta sve može. Ne samo jednom, ne samo ovdje ili tamo, već na svim mjestima i na najvišem mogućem nivou. Zato uvijek mislim da, dok god je u žrijebu, postoji šansa", rekao je Federer i nastavio:

"Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih i dalje igra, jer zaista voli tenis. Vjeruje da još može da osvoji velike titule, a i ja tako mislim. Još nisam pogledao dokumentarac."

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Tagovi

Rodžer Federer Novak Đoković Tenis US open

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