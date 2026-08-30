"Nikad se ne zna": Novak Đoković prebacio pritisak na Karlosa Alkaraza

Srpski teniser Novak Đoković ne želi titulu favorita na US Openu.

Izvor: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je ohrabrio navijače pred start US Opena. Rekao je kako je spreman za posljednji grend slem u sezoni, ali je ulogu favorita prepustio Karlosu Alkarazu.

Forma Španca jeste nepoznanica u ovom momentu zbog duže pauze koja je trajala oko četiri mjeseca, ali ne može se otpisati u momentu kada brani titulu u Njujorku. Novak je znalački skinuo pritisak sa svojih leđa i dao prednost Alkarazu. Kada je upitan o šansama i favoritu na US Openu, imao je spreman odgovor.

"Mislim da je to, znate, Alkaraz, i mislim da su ostali momci, poput Šeltona, vjerovatno u boljoj formi nego ja, ali nikad se ne zna", rekao je Novak pred start turnira i nastavio:

"Znate, volim da igram grend slemove i dokazao sam tokom karijere da mogu da pobijedim i da stignem daleko na bilo kom turniru, čak i kada su u pitanju grend slemovi, čak i kada nisam imao previše uvodnih mečeva. Zadovoljan sam što i dalje imam šansu da se nadmećem na ovom nivou, igranje noćnih sesija na stadionu Artur Eš, nema ništa bolje od toga", rekao je nasmijani Novak.

Can Novak Djokovic win a 25th Grand Slam title? ⏳pic.twitter.com/jnA08jzlkL — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis)August 30, 2026

Đoković optimista

Iako je došao spreman u Sinsinati, vremenski uslovi su ga potpuno poremetili u namjeri da osvoji još neki veliki trofej. Nadamo se da ovog puta neće imati slične probleme i da će pokazati zajedno je ubjedljivo najbolji igrač na tvrdoj podlozi.

"Ne volim naravno da gubim, ali dobio sam vremena da se spremim za US Open na najadekvatniji način. Imao sam dvije nedjelje da treniram i da spremim tijelo i um u pravo stanje da se spremim za ono što dolazi. Vidjećemo, ja osjećam da sam spreman da odigram najbolje što mogu. Drugačije je igrati pet setova i trenirati. Vidjećemo kako će biti, pogotovo su mi teški mečevi na startu. Nadam se da ću preskočiti prvu prepreku", rekao je Novak na konferenciju.

Srbin će premijeru na ovogodišnjem US Openu imati u noći između nedjelje i ponedjeljka od 1 čas poslije ponoći, a prvi rival mu je Argentinac Marijan Navone.

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