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Borac na “Pecari” želi nastavak impozantne serije, Sarajevo pod imperativom pobjede

Borac na “Pecari” želi nastavak impozantne serije, Sarajevo pod imperativom pobjede

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Široki Brijeg Borac Sarajevo Sloga Doboj Premijer liga BiH Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Nakon trijumfa Zrinjskog u mostarskom derbiju (2:0), Banjalučani zaostaju za “plemićima” pet bodova, pa će od 17 časova u Širokom Brijegu tražiti način da smanje bodovnu prednost.

Na ruku crveno-plavih ide impozantna serija od čak 14 uzastopnih pobjeda protiv Širokobriježana, koji će danas na klupi imati novog trenera Marija Tota s teškim zadatkom da prekine crni niz hercegovačke ekipe.

Njegov kolega s banjalučke klupe Vinko Marinović mišljenja je da ubičan ritam ne bi smio da dovede u pitanje trijumf Borca na “Pecari”.

"Sigurno da umor postoji, ali tu ne postoji nikakav alibi. Mi želimo da završimo ovaj dio prije odlaska na pauzu najkvalitetnije što možemo, tako da očekujem da svi igrači koji izađu na teren odrade svoj zadatak, da budu maksimalno skoncentrisani i taktički i u svim ostalim detaljima igre i da se vratimo sa rezultatom koji želimo".

Izvor: Avaz.ba

Drugi meč igra se u večernjem terminu od 20 časova na “Koševu”, gdje Sarajevo dočekuje Slogu sa imperativom pobjede nakon dva vezana poraza od Željezničara i Veleža, zbog čega su navijači “bordo” tim pozvali sve na skandiranje protiv predsjednika Ismira Mirvića.

Dobojska ekipa s druge strane, imala je seriju od četiri meča bez poraza, prije posljednjeg neuspjeha protiv Borca, pa će tim Perice Ognjenovića probati da iznenadi sarajevsku ekipu, što bi dodatno produbilo probleme izabranika Zorana Zekića.

"Ovaj meč nam dolazi u trenutku koji nije nimalo lagan za sve nas, ni za navijače Sarajeva, ni za mene kao šefa stručnog štaba niti za igrače, ali jednostavno sami smo se doveli do ovog trenutka. Moramo biti svjesni situacije i apsolutno biti mirni u glavi i prezentovati se na najbolji mogući način”, rekao je Zekić u najavi susreta.

Obje utakmice prenosi TV Arena Sport.

(MONDO)

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NK Široki Brijeg FK Borac FK Sarajevo FK Sloga Doboj Premijer liga BiH

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