Dva nova grada u SAD dobijaju NBA timove

NBA liga će se proširiti u narednim godinama i trebalo bi da prvo Las Vegas, a potom Sijetl dobiju svoje ekipe. Promjene bi trebalo da stupe na snagu od sezone 2028/29.

Izvor: Ian Maule / Getty images / Profimedia

NBA liga planira proširenje i dok su mnogi pričali da će se to desiti u Evropi, sada Šems Čaranija izvještava da je prioritet ipak Amerika. U narednih nekoliko sezona očekuje se da se uključi još nekoliko timova u takmičenje, a prioritet je Las Vegas.

U posljednje vrijeme doživljava ekspanziju što se sporta tiče ovaj grad, pa je tako 2020. godine dobio Rejderse koji su se u NFL-u preselili u Vegas, a od 2017. u NHL-u nastupa hokej tim Vegas Golden Najtsa. Od 2021. postoji i lakros tim u gradu, a košarka se igra odavno pošto Las Vegas Ejses igraju od 2018. u gradu i nekoliko puta su osvojile "Asice" pehar.

Iako NBA navijači prije svega žele da se najbolja košarka na svijetu vrati u Sijetl, to će sačekati pošto investitori obećavaju ulaganja od 10.000.000.000 dolara. Investitori u Sijetlu obećavaju "tričavih" 7.000.000.000 dolara. Trenutno u NBA postoji 30 timova u ligi i plan je da na kraju oba grada dobiju ekipe i da se liga proširi na 32 tima.

Sve bi trebalo da bude jasno i zvanično krajem 2026. godine, a plan je da novi timovi počnu da igraju NBA ligu od sezone 2028/29.

(MONDO)

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