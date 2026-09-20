Arteta udario po Arsenalu poslije blama: Nismo poštovali osnovne principe igre!

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da je igra njegove ekipe u porazu od Brajtona bila razočaravajuća i dodao da nisu poštovali osnovne principe igre.

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"Rezultat i igra su veoma razočaravajući. Sve pohvale Brajtonu za način na koji su odigrali i pristupili utakmici. Bili su na višem nivou od nas u osnovnim segmentima igre", rekao je Arteta, prenose britanski mediji.

Fudbaleri Arsenala izgubili su u gostima od Brajtona sa 0:3, u utakmici šestog kola Premijer lige.

"Uvijek su prvi stizali do lopte u duelima, kao i na odbijene lopte i tako gradili svoju igru. Pored toga, kada smo imali loptu, naročito na našoj polovini, bili smo tehnički izuzetno loši, nismo poštovali igru niti principe koje morate da primijenite protiv tima koji želi da vas pritisne čovjeka na čovjeka", rekao je Arteta.

"To vam nikako ne dozvoljava da dominirate i kontrolišete utakmicu na način na koji želite. A onda, kada smo imali velike šanse, nismo ih realizovali. Moramo izvući pouke, jer više ne smije da se ponovi", dodao je on.

Arsenal je, poslije prvog poraza u sezoni, drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i Mančester siti koji će svoj meč četvrtog kola igrati protiv Sanderlenda.