Keisuke Honda igrao sa Milošem Krasićem prije 20 godina, sada pocijepao mrežu na debiju sa 40

Keisuke Honda ne namjerava da stane i on je sada potpisao ugovor sa ekipom iz Singapura. Odmah je ostavio utisak, dao je gol i zamalo asistirao na debiju.

Izvor: Alexandra Fechete/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Keisuke Honda ne odustaje! Sa 40 godina je debitovao u 11. zemlji u karijeri pošto je zaigrao za Jurong u Singapuru. Ušao je sa kluše i uspio da u pobjedi nad Hugang Junajtedom zamijeni Juma Tsurabaru i da u 87. minutu postigne treći gol na meču. U nadoknadi je asistirao za jedan gol, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda.

Hondu naravno najviše pamtimo iz vremena kada je sa Milošem Krasićem igrao u CSKA iz Moskve. Ipak on je počeo davne 2004. godine u Nagoji. Preselio se u Venlo u Holandiji, a onda u CSKA.

Odatle je uslijedio transfer karijere i odlazak u Milan, a nakon tri godine u "rosonerima" i selidba za Sjevernu Ameriku, Igrao je za Pačuku u Meksiku, da bi zatim otišao na drugi kraj svijeta i potpisao za Melburn Viktori u Australiji.

Nakon toga je otišao u Južnu Ameriku gdje je igrao za Botafogo u Brazilu, pa u Aziju u Azerbejdžan. Nastupao je kratko za Suduvu u Litvaniji, a poslije propalog pokušaja u Paru iz Butana djelovalo je da je kraj. Ali evo vratio se! Za Japan je odigrao 98 mečeva i dao 38 golova, a uspio je u toku karijere i da bude selektor. Pet godina je vodio selekciju Kambodže.

(MONDO)

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