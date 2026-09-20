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Keisuke Honda igrao sa Milošem Krasićem prije 20 godina, sada pocijepao mrežu na debiju sa 40

Keisuke Honda igrao sa Milošem Krasićem prije 20 godina, sada pocijepao mrežu na debiju sa 40

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Keisuke Honda ne namjerava da stane i on je sada potpisao ugovor sa ekipom iz Singapura. Odmah je ostavio utisak, dao je gol i zamalo asistirao na debiju.

Keisuke honda ima novi klub sa 40 godina Izvor: Alexandra Fechete/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Keisuke Honda ne odustaje! Sa 40 godina je debitovao u 11. zemlji u karijeri pošto je zaigrao za Jurong u Singapuru. Ušao je sa kluše i uspio da u pobjedi nad Hugang Junajtedom zamijeni Juma Tsurabaru i da u 87. minutu postigne treći gol na meču. U nadoknadi je asistirao za jedan gol, ali je taj pogodak poništen zbog ofsajda. 

Hondu naravno najviše pamtimo iz vremena kada je sa Milošem Krasićem igrao u CSKA iz Moskve. Ipak on je počeo davne 2004. godine u Nagoji. Preselio se u Venlo u Holandiji, a onda u CSKA.

Odatle je uslijedio transfer karijere i odlazak u Milan, a nakon tri godine u "rosonerima" i selidba za Sjevernu Ameriku, Igrao je za Pačuku u Meksiku, da bi zatim otišao na drugi kraj svijeta i potpisao za Melburn Viktori u Australiji.

Nakon toga je otišao u Južnu Ameriku gdje je igrao za Botafogo u Brazilu, pa u Aziju u Azerbejdžan. Nastupao je kratko za Suduvu u Litvaniji, a poslije propalog pokušaja u Paru iz Butana djelovalo je da je kraj. Ali evo vratio se! Za Japan je odigrao 98 mečeva i dao 38 golova, a uspio je u toku karijere i da bude selektor. Pet godina je vodio selekciju Kambodže. 

(MONDO)

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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fudbaleri Miloš Krasić

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