"Zaslužujemo Evropu, navijam za to": Krasić ima poruku za Lalatovića!

Miloš Krasić je bio na utakmici Vojvodine i OFK Beograda i ne krije da mu je želja da Voša ima kontinuitet u Evropi.

Vojvodina je u 13. kolu Supelige Srbije savladala OFK Beograd na domaćem terenu 2:1. Popularna Voša privukla je veliki broj navijača na stadionu Karađorđe, pa se tako među rado viđenim licima našao i bivši reprezentativac Miloš Krasić.

"Navijam i nadam se Evropi, jer to mi zaslužujemo. I to ne samo jednom, nego svake sezone", započeo je Krasić i potom objasnio: "Vojvodini je po svemu mjesto među prve tri ekipe u Superligi Srbije. Klubu, kvalitetu tima, uslovima, gradu, radu rukovodstva na čelu sa predsjednikom Zbiljićem, tradicijom, trofejima... Sve to nam govori da moramo da budemo među prve tri ekipe na tabeli".

Bivši reprezentativac Srbije ocijenio je ovogodišnji tim:

"Sviđa mi se ekipa, mislim da imaju kvalitet, tako da je potrebno samo da uhvate ritam i kontinuitet. Uz malo više želje, a siguran sam da to dolazi sa novim trenerom Lalatovićem, vjerujem da će to biti sve kako treba", rekao je Krasić.

Bivši fudbaler koji se afirmisao u Vojvodini zna šta je važna stvar za klub:

"Uvijek je lijepo kada su tribine dobro popunjene. Kao što su došli u velikom broju na meč sa OFK Beogradom, nadam se da će tako biti i na narednim utakmicama. I to je veoma važan dio u cilju povratka Voše u vrh srpskog fudbala" zaključio je Krasić i tako pružio podršku Nenadu Lalatovću i ekipi.

Osjeća se energija

Miroslav Tanjga je, takođe, bodrio Vojvodinu na tribinama. Njegova predviđanja glase:

"Promkenjivo je počela sezona, iskreno svi smo više očekivali, ali ne treba davati ocene na polovini prvog dijela sezone. Vojvodini je u najmanju ruku mjesto među prva četiri tima i to očekuju svi navijači".

Potom se osvrnuo i na gledaoce i pun stadion Karađorđa.

"Bilo je više navijača nego obično, narod je osjetio energiju da može da krene na bolje i zbog toga je i značajno što im je uzvraćeno sa pobjedom", zaključio je Tanjga.

Publika se vratila na stadion

Andrija Kaluđerović je bio igrač oba kluba, pa je susret na Karađorđu imao mnogo veći značaj za njega.

"Organizacija Vojvodine kao kluba je na izuzetno visokom nivou i bio mi je drago da gledam meč moja dva bivša tima. Raduje me što se publika vratila na stadion i time omogućila da meč ima dodatnu draž. Oba tima, na kraju sezone, očekujem u vrhu tabele", ispričao je Kaluđerović.

