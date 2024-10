Šou bivšeg trenera Borca nakon trijumfa Vojvodine: "Voli Bog Lalata svog... Reci i ti sine!":

Trener Vojvodine Nenad Lalatović napravio šou poslije pobjede nad OFK Beogradom.

Nenad Lalatović vratio se nedavno u Vojvodinu i na prvom meču na "Karađorđu" uspio je da dođe do pobjede u vrlo neizvjesnoj utakmici protiv OFK Beograda. Poveli su "romantičari" već u prvom minutu, brzo se Vojvodina oporavila i izjednačila je golom Petrovića u 19, da bi pobjedu od 2:1 domaćem timu donio Radulović, iz penala u 87. minutu.

Bio je to razlog da Nenad Lalatović razvuče osmijeh od uva do uva dok je govorio za kamere TV Arena Sport, zajedno sa svojim sinom: "Čestitao bih objema ekipama. Ovo je Vojvodina kakvu očekujem, posebno u drugom poluvremenu, bilo je za infarkt. Zasluženo smo pobijedili. Voli Bog Lalata svog, kaži i ti sine!", nasmijao je reporterku Nenad Lalatović i još jednom pokazao zbog čega privlači veliku pažnju javnosti.

Trener "romantičara" Simo Krunić kratko je izjavio poslije meča: "Presudio je taj crveni karton. Zahvalio bih se danas domaćinu na fer i korektnoj igri, dobrom dočeku, imamo prijateljski odnos sa Vojvodinom i ja sa Lalatovićem. Žao mi je, mislim da smo zaslužili taj bod što nam je trebao, ali oni su se borili do kraja. Vidim da je Lalatović doveo svog sina na utakmicu, pa bih ja iskoristio priliku da pozdravim Vasu i Anju", kazao je trener najvećeg iznenađenja ovosezonske sezone u Superligi Srbije koje uprkos porazu ostaje u vrhu tabele.

Interesantno je da je Lalatović meč vodio u odijelu, a to je kasnije objasnio na konferenciji za medije: "Kod mene uvijek mora da bude nešto novo. Volim da nosim odijela, ulijenio sam se u posljednjih par godina. Volim da nosim odijela i trudiću se da ih nosim što češće", naglasio je trener novosadskog kluba.

"Uvijek je lakše kada se pobijedi. Naravno, imamo težak raspored. Imamo sad Kup, što je uvijek neizvjesna utakmica i tu nema opuštanja. Onda idemo Crvenoj zvezdi i imamo dvije utakmice kod kuće. Igraćemo protiv kluba u kojem sam napravio sjajne rezultate, bio treći na tabeli… Gdje sam imao šest pobjeda na sedam utakmica. To je ekipa Mladosti iz Lučana. Biće to emotivna utakmica za mene jer sam tu proveo prelijepe trenutke i uspio sam da se vratim u Vojvodinu samo jer sam imao tako dobre rezultate sa Mladosti. Da nisam imao takve rezultate, ne vjerujem da bih se vratio. Bila je to Božja volja. Vratio sam se svojoj kući, vratio sam se tamo gdje pripadam i nadam se da ću ostati duži period ovdje", zaključio je on.

