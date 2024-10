"Nije mi jasno, kako i zašto ovaj tim nije u Evropi?": Nenad Lalatović otišao kod predsjednika kluba po odgovor

Novi-stari trener Vojvodine insistira da taj klub mora da igra evro-takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Trener Vojvodine Nenad Lalatović spreman je za svoj povratnički debi na klupi "Stare dame". Treći mandat u klubu započeće duelom protiv Jedinstva sa Uba, u subotu, od 18 časova, na stadionu "Dragan Džajić" na Ubu.

"Drago mi je što sam se vratio u svoju kuću i svoju Vojvodinu. Kada sam otišao prije dvije i po godine, duhom nisam ni odlazio, jer je ovo klub koji volim i klub u kom volim da radim. Analizirali smo Jedinstvo i mislili smo samo na tu utakmicu, upravo zbog toga što su najteže te unaprijed dobijene utakmice. Nemamo čarobni štapić sa kojim ćemo da odemo na Ub gdje se domaćin neće ništa pitati, to uopšte nije tako. Ub ima sjajnu ekipu sa sjajnim pojedincima i nemoguće mi je da su na toj poziciji što zbog igrača, što zbog ljudi koji vode klub kao što je gospodin Matić. Mi moramo da budemo motivisani, isto kao što će oni biti motivisani protiv nas. Ne možemo da mislimo da ćemo pobijediti samo zato što nosimo dres Vojvodine. Moramo da popravimo defanzivu, jer primamo previše golova. Primili smo po tri od Čukaričkog i TSC-a, Radničkog, izgubili smo od Novog Pazara i o tome sam pričao igračima, jer fudbal se igra u oba pravca, ne samo sa loptom u nogama. I prvo moramo da popravimo to, da ne primimo gol, a kada uspijemo u tome, onda će naš kvalitet naprijed donijeti te golove. O ofanzivnim karakteristikama ne treba trošiti riječi, pričao sam o tome sa predsjednikom Zbiljićem i sportskim direktorom Markom Jovanovićem. Neshvatljivo mi je da je propuštena šansa da Vojvodina igra grupnu fazu Lige konferencija, što je dva puta uspio TSC. Vojvodina naredne godine mora da igra grupnu fazu i to je moja velika želja, kao i da osvojimo trofeje i da pobjeđujemo, već od subote od 18 časova i da ćemo se vratiti sa Uba sa tri osvojena boda. Ovaj tim zaslužuje da bude među prva tri u Srbiji", rekao je Lalatović, osvrnuvrši se i na prethodnu prijateljsku utakmicu protiv Zenita, u kojoj je ruski tim trijumfovao tokom oktobarske pauze.

"Naravno da nam je Zenit mnogo toga pokazao, ali opet moram da ponovim da smo stigli u pet ujutru, uveče igrali bez nekoliko standardnih igrača. Ali, još jednom smo primili četiri gola i tu smo opet vidjeli našu igru u defanzivi, koja ne počinje od odbrane, već od napada. Moramo da budemo agresivniji, da budemo bliže igraču, da pokažemo veću želju. Siguran sam da će moji igrači nešto već sada promijeniti što se vidjelo tokom nedjelje na treninzima. Zahtjevi su drugačiji, ekipa mora da bude fizički spremna i vjerujem da ćemo biti sve uigraniji. Tamo teren nije velik ni pretjeranog kvaliteta, očekujem mnogo navijača i pravi spektakl. Uvijek ćemo ići na pobjedu, ali za to je potrebno da budemo gladni i da to pokažemo na terenu", naglasio je Lalatović.

Izvor: MN PRESS

Objavio je i dobre vijesti, da je Kejleb Seri, najbolji igrač Voše, spreman da igra, kao i pouzdani vezista Marko Poletanović.

"Seri i Poletanović su spremni i biće u konkurenciji za meč. Sigurno da će biti određenih promjena, ali vi znate da ja nisam neki ljubitelj rotacija i da tim koji pobjeđuje ne volim da mijenjam. Jednostavno, kod mene igraju samo najbolji, ime i prezime me ne zanima, samo učinak i da Vojvodina pobeđuje. Oni koji budu najbolje trenirali i koji budu željni da vrate Vojvodini stari sjaj, oni će igrati", istakao je Lalatović.

Smatra Lalatović da ekipa mora da nauči da igra u različitim formacijama, jer će sigurno tokom utakmica biti potrebe za promjenama u skladu sa rezultatom.

"Ekipa mora da zna da igra u svim formacijama i mislim da je nekada trebalo da promijeni formaciju na mečevima u kojima nije pobijedila, recimo protiv Kragujevca kada je vodila 2:0, pa ovdje protiv Radničkog. Ne vidim problem u tome da kada vodimo u posljednjih 15, 20 minuta promijenimo formaciju i sačuvamo pobjedu."

Za kraj prokomentarisao je i činjenicu da je povredom Alekse Vukanovića i odlaskom Mihaila Ivanovića, ekipa bila primorana da pronađe rješenje u napadu kada je sezona uveliko počela.

"Nažalost, ne možemo da računamo na Vukanovića, ali siguran sam da će se on vratiti jači i da će donijeti mnogo radosti navijačima Vojvodine. Neće biti lako pronaći tog pravog golgetera, imamo nekoliko opcija, ali kada napadač da gol, onda je zaslužan cijeli tim. Isto tako kada kažem da je defanziva slabija, to ne kažem zbog odbrambenih igrača, već što je negdje ranije napravljen propust. Zato uvijek moramo da igramo kao tim i na gol više i vjerujem da ćemo biti efikasniji nego do sada. Zadovoljan sam igračima, nije lako prilagoditi se mojim zahtjevima. Mislim da će uspjeti, jer imaju nevjerovatan kvalitet i potencijal i apsolutno zaslužuju da nose dres Vojvodine. Siguran sam da će pokazati već u subotu da je Vojvodina slučajno sedma i da su kiksevi kod kuće takođe bili slučajni i da ćemo biti sve bolji, jer vidim već pomake na treninzima, zaključio je Nenad Lalatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!