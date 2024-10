Vojvodina se oglasila o dolasku Nenada Lalatovića: Izgubio je kontrolu, morali smo da reagujemo!

Dragoljub Zbiljić i Marko Jovanović su govorili o povratku Nenada Lalatovića u Novi Sad.

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović je po treći put u karijeri sjeo na klupu Vojvodine, a nakon njegovog izlaganja i obećanja da će crveno-bijeli iz Novog Sada završiti prvenstvo kao drugi na tabeli sada smo čuli i čelnike kluba. Predsjednik Dragoljub Zbiljić se prvo zahvalio Nešku Milovanoviću i Mladosti iz Lučana što je dozvoljeno Lalatoviću da promijeni sredinu.

Istakao je da je ova sezona dobro počela, klub je protiv Ajaksa u Amsterdamu izgledao vrlo konkurentno, ali poslije toga ništa više nije bilo kako treba. Sada je tu provjereno rješenje, Nenad Lalatović da Vošu vrati na pobjednički kolosijek.

"Prvo želim da izrazim zahvalnost i komplimente Nešku Milovanoviću, koji nam je još jednom pokazao šta znači tajming u sportu i angažovanje pravog stratega u pravom trenutku. Čestitam im na trećem mjestu i svemu što su uradili u prethodnom periodu i da im poželim mnogo uspjeha u nastavku prvenstva. Pregovori nisu bili laki, ali je preovladala želja Nenada Lalatovića čija je ljubav prema Vojvodini bila nezadrživa, nakon čega smo i postigli dogovor sa Neškom. Što se tiče FK Vojvodina, znate da smo ušli ofanzivno u ljetni prelazni rok. Za svega 5.000.069 evra imali izlazne transfere, ali smo za 2.630.000 evra imali ulazne transfere. Vojvodina kao klub je porasla, finansijski je stabilna, kadrovski odlično organizovana i pravno zategnuta na nivo evropskog kluba. Ono što nam nedostaje su rezultati na terenu. Bio sam zadovoljan onom utakmicom u Amsterdamu poslije koje smo se negdje pogubili. Ne ulazim u struku, ali nije mi se svidjela disciplina igre i naša agresija na terenu i siguran sam da će Nenad Lalatović to brzo da posloži. On posjeduje ogromnu energiju, karakter pobjednika. Želim da se ovom prilikom zahvalim Božidaru Bandoviću, koji je odradio odličan posao, ali je u jednom trenutku izgubio kontrolu i morali smo da reagujemo. Ovo je prva smjena trenera, mi rad Nemanje Krtolice gledamo kao edukativni dio, stali smo iza njega kao trenera naše škole za kojeg smo znali da nema licencu da bude šef stručnog štaba i to nije bilo pravo imenovanje. Iskoristili smo period između dvije reprezentativne pauze da damo šansu treneru iz naše škole da vidi kako je raditi u seniorskom fudbalu. Klub i dalje stoji iza njega i radićemo zajedno na tome da što prije dobije licencu i da u budućnosti ponovo bude od pomoći. Toliko od mene za početak, uz Nenade, dobro došao kući. Očekujemo velike rezultate", rekao je Dragoljub Zbiljić.

Sportski direktor Marko Jovanović takođe se zahvalio Božidaru Bandoviću i Nemanji Krtolici.

"Ja takođe želim da se zahvalim Nemanji Krtolici, pomoć je bila uzajmna i on će ostati naš. Takođe, želim da se zahvalim Božidaru Bandoviću, koji je dobro vodio ekipu, ali se nešto desilo poslije tog Ajaksa, ali takve stvari se dešavaju u fudbalu. Takođe, želim da pozdravim dolazak Nenada Lalatovića sa kojim sam već imao priliku da sarađujem i siguran sam da je ovo naš najbolji potez i da će nam on donijeti ono što nam je potrebno", rekao je Marko Jovanović.