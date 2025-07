Bio "srpski Derik Rouz", pa umjesto u NBA završio u Africi!

Da li se sada iko sjeća Nenada Mijatovića?

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Počinje U18 Evropsko prvenstvo u Beogradu gdje će "orlići" probati da osvoje medalju na svom terenu. Srbija će prvi meč igrati sa Grčkom, a dok sada neki novi klinci krče svoj put, prije 20 godina selekcija Srbije i Crne Gore do 18 godina okitila se zlatom u Beogradu.

Tadašnja generacija '87 brutalno je dominirala od 2001. do 2007. godine u Evropi, a najveća imena tog tima bila su Nemanja Aleksandrov i Nenad Mijatović. U generaciji koja je izrodila Miloša Teodosića, Milenka Tepića, Miroslava Raduljicu, tragično preminulog Dragana Labovića zapravo je Nenad Mijatović bio najveće ime! To ne kažemo mi već - njegovi saigrači.

Šta kažu zlatni momci?

"Ne znam da li si spomenuo možda Nenada Mijatovića? On je bio moj veliki idol iz tog dječačkog perioda koji je iz Crne Gore. Bio je u Budućnosti i sjećam se kao klinac kada god sam se vraćao sa priprema ja sam se vraćao za Kovin i pričao crnogorski. Dule Trajković i ja bismo spustili šorc do pola dupeta i glumili Mijata. Toliko neko oduševljenje, on je nama bio preteča Derika Rouza. To je bilo veliko i strašno. Toliko moderan i nadmoćan igrač u tom periodu, a kasnije su ga povrede omele. Inače mislim da bi imao najveću karijeru. On mi je ostao u sejćanju kao neko ko je meni bio idol", rekao je u podkastu "Jao Mile" Branko Jereminov.

Dok je nekadašnjem beku tog tima MIjatović bio idol, nedavno je u intervjuu za MONDO krilni centar te ekipe i bivši košarkaš Partizana Marko Đurković detalno pričao o Mijatoviću.

"Jedini koga ni na koji način nisu limitirali bio je Nemanja Aleksandrov koga bi baš bilo suludo limitirati i recimo Nenad Mijatović. Svi drugi smo bili žestoko potcijenjeni. Nemanja Aleksandrov je bio čudo nad čudima. Pričali su da ako je Darko Miličić bio drugi pik, ovaj će da bude prvi sto odsto. Zatim isto se zaboravilo da je Nenad Mijatović takođe viđen među top 10 pikova na draftu. Vrlo je važan tu faktor bio Teo, ali nikad niko nije pomislio da će Teodosić da završi u NBA ligi, a da će Mijatović da igra u Maroku. To je bilo nepojmljvo", rekao je Đurković.

Šta se desilo sa Mijatovićem?

Plejmejker podgoričke Budućnosti je sa nestvarnom generacijim '87 kao najbolji igrač uz Dragana Labovića i Nemanju Aleksandrova osvojio Evropsko prvenstvo za kadete 2003. godine u Španiji, zatim U18 Eurobasket u Beogradu 2005. i godinu dana kasnije Evropski šampionat za igrače do 20 godina u Turskoj. Kada je došlo vrijeme da se bira za koga će igrati, odabrao je Crnu Goru i izabran je za najboljeg košarkaša Crne Gore u 2006. godini.

"Ovo priznanje mi, naravno, mnogo znači. Na meni je da i dalje radim i izgrađujem se. Potrudiću se da u narednom periodu opravdam titulu najboljeg u 2006. godini. Ne sumnjam da će moja igra ići samo uzlaznom putanjom jer u Budućnosti imam odlične uslove za rad i napredak. Što se rezultata ekipe tiče, potpuno sam zadovoljan jer smo postigli veliki uspjeh. Napravili smo neka iznenađenja, tu pre svega mislim na pobjede protiv Olimpije, Partizana i Hemofarma čime smo pokazali da smo kvalitetna ekipa i da zasluženo zauzimamo šesto mjesto u NLB ligi. Nije nemoguće i da se uključimo u borbu za plej-of", izjavio je tada Mijatović.

Povrede ga omele

Izvor: MN PRESS

Debitovao je sa 15 godina u ABA ligi i postavio rekord ABA lige, ali nije se razvio kako se očekivalo. Na kraju je poslije serije povreda iz Budućnosti otišao u Kijev, pa u Mursiju i Mersin. Propusito je skoro dvije godine košarke pa se vrati u dresu Lovćena 2011. Nije prošao na probi u Lotomatici, a onda je igrao za Slogu iz Kraljeva i posljednja dva kluba u karijeri su mu bila u Maroku.

