Lalatović prije nekoliko dana govorio o Vojvodini: "Trenutno je nemoguća misija da se vratim tamo"

"Prihvatio bih da radim godinu dana za džabe u Vojvodini i ako ne budem bio drugi na tabeli da sam radio za džabe sa ovim timom koji sada ima Vojvodina", poručio je Lalatović tom prilikom.

Nenad Lalatović i zvanično je preuzeo Vojvodinu. Vratio se u klub u kom je imao mnogo uspjeha i to samo nedjelju dana poslije jednog intervjua u kom je pričao da je njegov povratak na klupu ovog tima u ovom momentima nemoguća misija.

Tom prilikom upitan je da prokomentariše trenutno stanje u klubu i da objasni šta fali Voši da bi bila bolja. "Ne bih puno da komentarišem, znam gdje mora i može bolje. To je u ovom trenutku... Znam šta je i želja navijača Vojvodine i to svaki navijač zna. Ali, ja neću da pričam iz poštovanja prema kolegama. Njihova želja u ovom trenutku ne može da se ostvari. Iz kog razloga? Nemam pojma. Nikada nikome ništa loše nisam uradio, donio sam tom klubu mnogo pobjeda, imam najviše pobjeda u istoriji kluba, donio sam trofej na onakav način protiv Partizana gdje je našim navijačima bilo zabranjeno da idu", rekao je Lalatović u intervjuu za "Mozzartsport".

Ponovio je da se "tada nekome zamjerio, ali ne zna kome i šta je uradio." Tvrdi da mu je klub bio na prvom mjestu. "Borio sam se za klub toliko, dao toliko i sada da ja budem, od strane nekih ljudi. Ja ne znam koji su to ljudi. Dođu navijači, dio Uprave, kažu da žele mene, a onda dođe neko i kaže da ne može. Ko je taj? Želio sam da saznam, ali ne mogu da saznam. Ne znam kome sam se toliko zamjerio, evo javno se izvinjavam. Možda mi je jezik bio brži od pameti. Uvijek sam se borio za interes Vojvodine, imao sam loše izjave i sigurno sam rekao nešto što ne treba. Vojvodina može i treba bolje i biće bolja. Neće biti sa Nenadom Lalatovićem, to je nemoguća misija u ovo momentu."

"Potpisao bih drugo mjesto, radio bih za džabe"

Tom prilikom dao je i jedno zanimljivo obećanje. "Imaju odličan tim, sad bih potpisao da bih sa ovim timom Vojvodine bio drugi na tabeli. Evo, sad bih potpisao. Prihvatio bih da radim godinu dana za džabe u Vojvodini i ako ne budem bio drugi na tabeli da sam radio za džabe sa ovim timom koji sada ima Vojvodina. Sad, šta tu fali? Nemam pojma. Nije to na meni da ja pričam. Cijela Srbija zna da ne mogu tamo da se vratim iako me tamo svi žele. Oni sanjaju dan kada ću se vratiti", istakao je Nenad.

Ispričao je i šta mu se nedavno desilo. "Bio sam na stadionu Kabela, tamo ima dosta navijača Vojvodine, ne mogu da veruju da neće da mi dozvole da se vratim. Ja im kažem da sam Voši dao dušu i srce i da su oni bili moja trenerska majka, da ću ih voljeti i poštovati. Ne mog uda dođu da mi zabrane da igram protiv njih. Ne znam zašto, noćima nisam spavao, pitam se šta sam kome uradio. Donio sam tom klubu trofej, najviše pobjeda u istoriji, još devet utakmica mi fali da budem i trener koji je najviše mečeva bio na klupi tog kluba. Bilo je tamo mnogo boljih trenera od mene, neću da ih imenujem. Ljupko Petrović, Vujadin Boškov, Miša Kosanović, to su bolji treneri, ali nemaju više trijumfa. Od četiri trofeja, moj je jedan. Meni je zabranjeno i navijači to znaju i da ne znaju razlog. Jednog dana ću se vratiti. Promijeniće se i to. Vratiću se", zaključio je Lalatović i to se ostvarilo, nekoliko dana kasnije se vratio...

(Mozzartsport/Mondo)