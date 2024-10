"Dao bih pet godina života za titulu sa Vojvodinom!": Lalatović stigao u Novi Sad, ako treba napašće i Real!

Nenad Lalatović je spreman na sve kako bi opet donio trofej Vojvodini!

Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović je ponovo u Vojvodini! Trener sa najviše pobjeda u istoriji kluba, čovjek koji je donio posljednji trofej Voši vratio se u Novi Sad. Zahvalio se upravi kluba na povjerenu i istakao je da je sve vrijeme dok nije bio u Novom Sadu želio povratak na mjesto najvećih trenerskih uspjeha. Naravno zahvalio se i Mladosti iz Lučana koja ga je pustila da promijeni sredinu.

"Prvo želim da se zahvalim predsjedniku Zbiljiću i direktoru kluba Marku i gospodinu Bajatoviću koji su željeli da me vrate. Moja najveća želja kada sam otišao iz Vojvodine bio je da se vratim i ja zapravo nikada nisam ni otišao i osjetio sam da pripadam ovdje. Čekao sam povratak kući, vratio sam se i trenutno nema srećnijeg čovjeka od mene. Želim da se zahvalim i Nešku Milovanoviću sa kojim sam imao izvanrednu saradnju i da se zahvalim mojim bivšim igračima koje sam mnogo cijenio i koji su mi pomogli svojim igrama da se danas vratim ovdje gdje pripadam. Žao mi je, ali to je život, ja im želim mnogo sreće u daljem toku takmičenja, ali da ih sada sa svojim klubom prestignem i da budemo ono mjesto kojoj pripada. Moja velika želja je da u ovom trenutku budemo drugi na tabeli, da osvojimo trofej i da u narednim godinama probamo da donesemo, a to je titula. Još jednom hvala upravi što su me vratili, velika je privilegija je biti po treći put trener Vojvodine. Mislim da sam jedini trener koji je došao ovdje, a da nisam pročitao ugovor. To govori i o predsjedniku kluba i koliko im vjerujem. Rekao sam im da ne želim da pročitam, potpisao sam ga žmureći i mislim da to niko nikada nije uradio na takav način. Želim i da pozdravim naše navijače i da ih pozovem da u što većem broju budu uz nas na Ubu, a onda protiv OFK Beograda očekujem pun stadion", počeo je Lalatović.

On je potom otkrio i kako je protekao prvi razgovor sa Dragoljubom Zbiljićem. "Kada me je gospodin Zbiljić pozvao, ja sam to sanjao i nadao se. Poslije dobrih rezultata u Lučanima, bio sam srećan što sam mu čuo glas. On i ja smo već jednom sarađivali, bili smo zajedno drugi, i ja sam tada otišao za njim. Ali znam koliko zna posao, koliko voli Vojvodinu i koliko je ambiciozan. Dogovorili smo se bukvalno za jedan minut", naglasio je Lalatović.

Poručio je i da ovaj put neće govoriti o stvarima unutar kluba kao u prethodnom mandatu, već da će biti fokusiran samo na igru i teren.

"Tada sam bio mlađi i neki put mi je bio brži jezik od pameti i sada se izvinjavam za neke svoje izjave. Mene sada samo zanima sportski dio, igrači, utakmice i to će ovog puta tako biti. Konferencije će biti mnogo mirnije jer je klub na visokom nivou, sve je u dan, svi su zadovoljni i moram da poručim igračima da još više ginu za grb Vojvodine. Ja ću im već danas na treningu reći šta znači Vojvodina i da će ona biti moćna kao što je nekada bila. Rezultati moraju da budu bolji", istakao je Lalatović.

Novi trener Vojvodine oduševljen je i igračkim kadrom. "Prelazni rok je bio sjajan. Ovo je šampionski tim. Bio sam iznenađen da su Zbiljić i Jovanović uspjeli da dovedu tako kvalitetne igrače. Ako nemamo rezultate sa ovakvim timom, ja ću biti krivac. Ja sam svaku utakmicu gledao, znam kvalitet i od danas ja preuzimam svu odgovornost. Ne volim alibi da kažem da nisam pravio tim, ovo je kao da sam ga ja pravio. Apsolutno sam prezadovoljan potencijalom kvalitetom i bonus igračima. Možda ćemo na zimu dovesti još dva igrača, možda još jedan bonus, ali generalno sam prezadovoljan", rekao je Lalatović.

U prethodna dva mandata, Lalatović nije u ekipi imao ovoliki broj stranaca, ali kaže da je to dokaz koliko je Vojvodina napredovala i da mu to neće biti problem.

"Vojvodina je sada najorganizovanija, od kako sam ja bio trener. Ovako moćni strani igrači ne mogu da smetaju, već je čast imati ih. U prošlosti sam imao jednog do dvojicu igrača, ali to se pokazalo kao moj dobar izbor. Sigurno da sam i griješio oko nekih igrača, ja svoje greške priznajem, ali i da sam radio i dobar posao sa domaćim igračima pokazuju moji rezultati. Jedan od toga je i da imam najviše pobjeda u istoriji Vojvodine, što ne znači da sam i najbolji, jer je klub imao toliko velikih trenera. Ali, od četiri trofeja u istoriji, jedan sam osvojio ja, ali zasluge pripadaju uvijek igračima. U planu mi je da uskoro oborim rekord i da poslije devet utakmica budem i trener sa najviše utakmice na klupi Vojvodine. Strani igrači mi sigurno neće smetati, ali samo oni koji zasluže će igrati, bez obzira na ime i prezime. Vojvodina je iznad svih nas i svi igrači moraju da shvate koliko je težak ovaj grb i zato na svakoj utakmici moraju da daju ne 100, već 200 odsto. Put do drugog mjesta i trofeja ove sezone je težak, ali ako im je stalo u istoj mjeri kao nama i ako budemo izgarali na svakoj utakmici, rezultati će doći."

Konkurencija u Superligi nije nimalo laka, a Vojvodina je na sredini tabele. "Ima sjajnih timova, nikada liga nije bila ovako ujednačena. Konkurenti su nam Partizan, Čukarički, TSC, Radnički 1923, Mladost, ali vjerujem da smo po kvalitetu najbolji i da zaslužujemo to drugo mjesto", istakao je Lalatović.

On je naglasio da će Vojvodina sa njim uvijek ići na pobjedu, ali da je u ovom momentu nerealno obećavati borbu za prvo mjesto.

"Ne zanima me ko se kako zove, da igramo i protiv Real Madrida, igraćemo na pobjedu. Tako će biti i protiv Vojvodine na 'Marakani'. Navijači moraju da očekuju da protiv svakog rivala ide na pobjedu, dokle god sam ja trener. Predsjednik i ja smo ambiciozni. Kada sam odlazio, osvojio sam Kup Srbije. Ja mogu sada ovako da kažem, dao bih pet godina svog života da osvojim titulu sa Vojvodinom. Ove sekunde. To je moja najveća želja, a ako bi birao sa kojim klubom, to bi bila Vojvodina. Kada radite sa ovakvim predsjednikom, onda vjerujemo da ćemo doći do tog cilja. Sada nam je realan cilj drugo mjesto i bilo bi neprimjereno da kažemo da napadamo titulu" završio je Lalatović.